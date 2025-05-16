女子眼裡竟長出「牽牛花」　視力模糊「只能辨認眼前手指數量」

視力每況愈下，竟是眼裡長出「牽牛花」？湖北武漢一名女子自幼視力不良，卻從未接受詳細檢查，直至38歲才確診患有罕見先天性疾病「牽牛花症」（Morningglory disc），且病情已導致白內障提前發生，甚至面臨失明風險。所幸經手術治療後，目前視力已有初步改善。



內媒《極目新聞》報道，這名女子從小就有大小眼、眼球震顫的問題，習慣斜著眼看人，即使上課坐在第一排，也常看不清黑板內容。直到去年，她的視力急劇惡化，從「還能看清手機」，下降到「只能辨認眼前手指數量」。

武漢一名女子從小視力就很差，竟是眼睛裡面長了「牽牛花」。（極目新聞）

她起初被診斷為白內障，但由於手術風險過高，第一家醫院婉拒為她動刀。後來輾轉前往其他醫療機構，經更精密檢查後，才確認她患的是罕見先天性疾病「牽牛花症」，此病會造成視神經發育不良，並可能合併腦部與其他眼部的發育異常，正是造成她白內障提前發作的主因。

主治醫師指出，若不及時治療，可能會出現視網膜剝離與青光眼等併發症，最終導致不可逆的失明。女子得知病情嚴重性後，決定接受白內障手術。

術後，她的眼球活動恢復正常。術後隔天複檢，右眼視力恢復至0.1，預計隨著角膜水腫退去，最佳視力可望達到0.2。她預計在一週後接受左眼手術，並配戴眼鏡進行矯正視力，搭配定期眼科追蹤，生活品質可望進一步改善。

女子罹患罕見的「牽牛花症」。（極目新聞）

武漢普瑞眼科醫院院長程旭康表示，「牽牛花症作為先天性眼病，往往因為孩子年紀小、無法配合或無法堅持治療，錯過了提升視力的黃金時期。」他指出，這類病症後期常伴隨高度近視、斜視等症狀，若未及時就醫處理，恐造成視力進一步受損。

程旭康強調，目前牽牛花症尚無理想的治療方式，但若能早期建立兒童視力健康檔案，並搭配適當視力訓練，可提升患者視覺功能。他提醒，患者必須定期追蹤眼科狀況，才能及早發現青光眼或視網膜剝離等併發症，進行適時治療，「挽救視力、及早止損，才能降低失明風險」。