男子長年在家食煙累不煙不酒愛妻患晚期肺癌　網民批：應該告謀殺

河南焦作一名男子抽煙長達43年，平常也經常在客廳、廁所抽煙，但最近他決定戒煙，原因是老婆被診斷出肺癌晚期：「以前也想過戒煙，但戒不掉，現在為了家人不抽了。」



根據《河南廣播電視台》節目《小莉幫忙》報道，焦作張姓女子最近一直咳嗽、胸悶，到醫院檢查發現已經肺癌晚期，令她非常錯愕。

河南焦作一名男子抽煙長達43年，但最近決定戒煙，原因是老婆被診斷出肺癌晚期。（微博＠小莉幫忙）

河南焦作一名男子抽煙長達43年，但最近決定戒煙，原因是老婆被診斷出肺癌晚期。（微博＠小莉幫忙）

妻子不煙不酒突確診肺癌晚期 醫生警告在屋外抽煙也有「三手煙」（點圖放大瀏覽）：

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張女表示，自己一輩子不抽煙、不喝酒，生活規律，沒想到會突然確診肺癌晚期。

河南省腫瘤醫院醫生劉傑表示，根據病史和生活習慣分析，張女的丈夫是老煙槍，在家裡也不避諱，在客廳、廁所都常抽，幾十年來讓家人暴露在二手煙環境中。

劉傑強調，抽煙本人不一定會得肺癌，但是身邊的人一定會受影響：

張女對這種化學刺激可能比較敏感，從而基因突變導致了肺癌發生。

張女的丈夫得知妻子罹癌後非常後悔，他說，自己15歲開始抽煙，現在58歲了，中間有戒煙過兩次，但是都戒不掉，最長只堅持了3個月。

張女的丈夫還說：

現在為了家人，不會在屋子裡面抽煙，會到外面抽煙。

但張女的丈夫才說到一半，劉傑就聽不下去插嘴，要對方一定要戒煙：

外面抽煙也不行，可能會有三手煙，這些都有影響，你必須下定決心戒煙，不然老婆很難康復！

見醫生相當堅持，張女的丈夫才

以後抽空煙管，哄哄自己！

此案例受到不小的關注，許多內地網友都對張女丈夫的態度非常不以為然：

「家人都肺癌晚期了，你才想戒煙，有什麼用？」

「妻子應該要告丈夫謀殺！都害人得癌症了，還想繼續抽！」

「我前夫也抽煙，還好他劈腿，否則我的肺不保了。」



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