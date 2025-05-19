急救逾2小時未果　四川90後女遊客高山症離世　景區籲謹慎選路線

5月16日，四川甘孜州稻城亞丁旅遊景區內，一名35歲女遊客因高山症（又稱高原反應、高地綜合症）休克昏迷，搶救後不治。

景區負責人稱，現場遊客和醫務人員曾為發病女遊客急救兩個多小時，惜未能恢復生命體徵。



《上游新聞》報道，5月16日，稻城亞丁景區內，一名女遊客因高山症離世。當日同在景區登山的遊客稱，下午2時許下山時，她經過補給點時目睹有人在房間內接受搶救，「聽工作人員說已經不行了。後來下山後，我朋友走在我們後面，看見擔架抬下來了，（人）已經沒了」。

5月18日，稻城亞丁景區相關負責人證實，5月16日，一名女遊客因為高反休克昏迷，「90年生人，今年35歲」，現場遊客和醫務人員為她急救了兩個多小時，但最終未恢復生命體徵，「確實是因為高反離世，因為景區畢竟是高海拔的地區，這種高反的事件偶爾會發生」。

現場遊客和醫務人員為女遊客急救。（影片截圖）

現場遊客和醫務人員為女遊客急救。（影片截圖）

負責人稱，因高反離世的女士是一個團建團隊的遊客，景區已經與她所屬的旅行社，以及有關地方政府作溝通，正按照法律法規進行對接、處理。至於死者是否有基礎疾病，負責人則稱暫不明確，相關部門正在做進一步的調查確認。

負責人提醒，景區內設有多個溫馨提示，告知遊客景區內海拔較高，需根據自身的條件，謹慎選擇線路。

據甘孜文旅介紹，稻城亞丁景區內有兩條線路可以選擇。短線線路從景區門口乘坐景區觀光車到紮灌崩，平均海拔約3800米，全程3公里，步行時間約2至3小時。長線線路平均海拔約4500米，全程約3.7公里，步行時間約5至6小時。

稻城亞丁景區。（微信公眾號＠稻城亞丁景區／-Bbbus）

稻城亞丁景區。（微信公眾號＠稻城亞丁景區／-Nefelibata22）

據此前報道，5月10日，四川阿壩四姑娘山鎮一名男遊客也曾因出現嚴重高原反應，送院搶救後不治。

國家衛健委官微「健康中國」曾發布文章稱，嚴重低氧血症高風險人群、慢性疾病患者應謹慎前往高原地區。即使是健康人群，前往海拔3000米以上的地區時，可先到海拔2000米或2500米左右的中等海拔地區遊玩，並至少留宿1天，再前往更高海拔的地區。