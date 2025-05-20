有片｜安徽鳳陽鼓樓大量瓦片塌落　曾花340萬維修竣工不足一年

5月19日，安徽鳳陽縣明中都鼓樓頂部有大量瓦片跌落，幸無人傷亡。

據了解，鼓樓曾於去年完成維修，其竣工驗收距今不到一年，根據維修合約顯示，維修工程造價341萬元（人民幣，下同）。



鳳陽縣文化和旅遊局通報稱，5月19日下午6時30分許，鳳陽縣鼓樓樓宇（1995年重建）頂部一側瓦片部分脫落，無人員傷亡。截至晚上11時，現場安全防護隔離設施已安裝完成，其他有關工作有序推進中。

鳳陽縣委、縣政府已成立調查組，責令項目設計單位、施工單位、監理單位趕赴現場，並邀請相關專家開展調查核實。

安徽鳳陽鼓樓有大量瓦片塌落。（影片截圖）

安徽鳳陽鼓樓有大量瓦片塌落。（影片截圖）

安徽鳳陽鼓樓有大量瓦片塌落。（影片截圖）

事發時，鼓樓下有不少遊客市民。（影片截圖）

明中都鼓樓位於鳳陽縣老城區，又稱中都譙樓，建於明洪武八年（1375年），由台基和樓宇兩部分組成。樓宇部分毀於清咸豐三年，台基於1989年被列為安徽省重點文物保護單位，現存樓宇於1995年重建。

據介紹，2017年以來，鼓樓樓宇零星出現屋頂部分瓦片脫落、檐板損毀，後來因損毀情況加重，存在安全隱患，啟動鼓樓樓宇維修項目。2023年9月進場施工，2024年3月竣工驗收。根據「鳳陽縣明中都鼓樓樓宇維修」公告顯示，此次維修包括重檐歇山頂屋面維修，更換損毀檐板、屋椽，更換脫落瓦片；鬥拱、門窗油漆翻新；加高二樓欄桿等。