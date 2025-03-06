湖南魚塘現大坑　200多斤鯉魚幾分鐘全流走　官方：或屬岩溶塌陷

湖南婁底市有魚塘塌陷出現大坑，200多斤鯉魚和塘水在幾分鐘內全部流光。到場勘察的工作人員稱，初步判斷魚塘可能屬於岩溶塌陷。



《紅星新聞》報道，塌陷的魚塘位於婁底市桑梓鎮。當地政府的工作人員表示，現場已設立警戒線，有人輪班值守。

圖片顯示，幾近乾涸的魚塘中央有一個大坑洞。塘主吳先生稱，自己原本養了200多斤鯉魚，但3月3日中午突然塌陷，「做午飯時水都還是滿的，大概幾分鐘之後水就流乾了」。

湖南婁底市有魚塘塌陷出現大坑。（影片截圖）

3月5日，桑梓鎮人民政府接線的工作人員表示，3月4日接到民眾來電反映後，已派人前往現場。湖南省自然資源調查所的調查人員已抵達現場勘察，由於塌陷的魚塘距離群眾較遠，沒有出現人員傷亡。

湖南省自然資源調查所水文環境地質中心調查人員黃先生介紹，事發位於桑梓鎮大樹社區，塌陷形成的坑洞直徑大約3米，深度大約1米，洞中有水，初步推測為岩溶塌陷，「這裏地表下面都是可溶岩，遇水鈣化之後便會形成空洞，也就是我們平時說的地下暗河那種溶洞」。

他解釋，事發地的土層可能相對較薄，加上長年被魚塘的水軟化，最終發生塌陷，是一種常見的地質現象。據悉，距離魚塘2、30米遠的農田，3年前曾發生過類似塌陷，「種著水稻，也是有水泡著」，但「誘發塌陷的原因是多方面的」。

湖南婁底市有魚塘塌陷出現大坑。（影片截圖）

黃先生介紹，除了地表薄弱，地下水的運動也會誘發地表塌陷。由於最近下雨，地下水隨之流失，會在地下形成一個真空環境，導致地面上的壓強更大，將地面壓塌。他分析，該魚塘所屬地層為二疊系茅口組灰岩，存在塌陷的隱患，但並非同屬這種地層就會發生塌陷。若地表底下是完整的岩石，土地本身較厚，就不會發生塌陷。

黃先生表示，現場的調查人員已完成地面調查和周邊走訪，會將調查結果提供給新化縣自然資源局。