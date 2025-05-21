青島9歲童疑因打機充值　遭親父用電線毆死　35歲男被刑拘

5月18日晚，有網民發帖指，青島一名9歲小孩被其父親毆打，送醫搶救無效身亡。5月20日警方通報證實事件，指涉事男子已被刑事拘留。



小紅書網民發貼稱青島一名9歲男童被其父親毆打致死。（截圖）

有小紅書網民稱，5月18日晚，一名9歲小孩剛被送到青島市黃島區某醫院門口，呼吸心跳就停止了，最終沒能搶救過來。

發帖人表示，男童父親因孩子玩遊戲充錢，用電線毒打孩子至全身淤青。3小時後，孩子母親下班回家，男童稱身體不適，於是母親將其帶到醫院，該醫院急診科醫生第一時間就報了警，也進行了積極搶救，但還是沒能挽救下孩子生命。

小紅書網民發貼稱青島一名9歲男童被其父親毆打致死。（截圖）

5月20日，青島市公安局黃島分局發佈通報稱，2025年5月18日19時許，接黃島區某醫院報警稱，一男孩受傷送醫，正在救治。

民警到場處置，經初步調查，5月18日16時許，王某元（男，35歲）在家中管教打罵其子王某某（9歲），致王某某受傷，後經送醫搶救無效死亡。目前，公安機關已依法對王某元刑事拘留，案件正進一步偵辦中。