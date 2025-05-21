雲南搬土機衝入菜市釀6死4傷　附近居民指疑因剎車失靈肇事

《澎湃新聞》報道，5月18日上午，雲南曲靖市陸良縣馬街鎮大龍潭村發生一起裝載機（搬土機）致人員傷亡事件，截至事發當日16時，已造成6人死亡，4人受傷，其中1人受傷較重，生命體徵平穩，另3人輕傷，無生命危險。



內媒《上游新聞》報道，事發地附近居民表示：「事發地是一個下坡，是一個小菜市場，很多人在那兒買菜賣菜，裝載機撞到了人群。」該居民稱裝載機速度並不快，不清楚怎麼撞到人群的。

雲南搬土機致人傷亡6死4傷。（上游新聞）

據《極目新聞》，有村民表示，在當地一條道路上，一輛從下坡路段往下行駛的裝載機疑似剎車失靈，撞向在路邊買菜和賣菜的人群，造成人員傷亡。

該村民還表示，事發地有小集市，每天會有當地村民去賣菜和買菜。另有死者家屬透露，死者多數是50歲以上的人員，幾乎都是去賣菜和買菜的人員。