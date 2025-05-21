9歲圍棋神童朱宏鑫墮樓亡　輸棋被父親當眾踹打　手臂滿布傷痕

2023年，福建省泉州市的7歲小棋手朱宏鑫以9戰全勝的戰績，勇奪首屆「渾南盃」全國少兒圍棋公開賽的幼兒組冠軍，成為福建圍棋協會中年紀最小的棋手，被外界視為圍棋的新星。然而5月20日（今日），網傳消息指，這名在不久前才升上業餘6段的9歲天才小棋手，已經在昨（19）日不堪輸棋後被父親長期家暴，墮樓結束自己短暫的生命。



據網民指出，朱宏鑫在今年5月浙江杭州舉辦的「明仕盃」全國少兒圍棋公開賽上輸了一盤棋，被父親公開踹打，父親更失控地用腳直接踢向朱宏鑫心口，令他一度倒地不起，後來是一旁賽場的安保人員出面，朱父才停手。而即使是輸了一場棋，朱宏鑫在該比賽中，以88分的總積分奪得兒童C組的第一名。



5月21日，福建省圍棋協會工作人員證實，「孩子當晚受了刺激跳樓自殺了，他人在杭州學棋。孩子（輕生）應該是跟他家庭關係有關，他父母離異，父親對待孩子可能粗暴了一點，挺可惜的。」

2023年，福建省泉州市的7歲小棋手朱宏鑫以9戰全勝的戰績，勇奪首屆「渾南盃」全國少兒圍棋公開賽的幼兒組冠軍，成為福建圍棋協會中年紀最小的棋手，被外界視為圍棋的新星。（微博）

網傳消息指朱宏鑫墮樓身亡。（網絡圖片）

朱宏鑫不僅在7歲時就成為中國圍棋運動員，破紀錄以幼齡提前入讀相當於中學的「杭州智力運動中等專業學校」，還在不久前以9歲的年紀升上了業餘6段。（微博）

該工作人員補充，「聽說其他家長在比賽中，也看到他父親因為孩子輸了棋，對他拳打腳踢，家長也當場勸誡他，也反映過（家暴問題）。」

另外內媒也聯繫杭州市婦聯，值班接線人員稱，「感謝您對兒童成長的關心關愛，我們對此事也非常痛心。我們非常重視，已經第一時間和相關部門取得聯繫，後續將密切關注相關情況。」而針對網傳消息稱孩童的父親已被帶走調查，該工作人員則表示，「事件目前仍在進一步調查中。」

據了解，朱宏鑫不僅在7歲時就成為中國圍棋運動員，破紀錄以幼齡提前入讀相當於中學的「杭州智力運動中等專業學校」，還在不久前以9歲的年紀升上了業餘6段。有棋友指出，以朱宏鑫的年齡9歲來推斷，未來也有很高的機會成為職業棋士。

但是，朱宏鑫有絕佳的天賦卻遇上一個家暴的父親。棋界人士透露，朱宏鑫的父親有著嚴重的家暴傾向，朱宏鑫的母親就因為多次被他打的鼻青臉腫，最終選擇離婚。朱宏鑫只要輸了棋，都等不到回家，就會遭到父親當眾痛打。

朱宏鑫比賽時身上總是傷痕累累：

朱宏鑫有絕佳的天賦卻遇上一個家暴的父親，比賽時身上總是可以看到傷痕。（微博）

朱宏鑫有絕佳的天賦卻遇上一個家暴的父親，比賽時身上總是可以看到傷痕。（微博）

棋界人士指出，朱宏鑫在今年5月在浙江杭州舉辦的「明仕盃」全國少兒圍棋公開賽上輸了一盤棋，據說朱父對此大發雷霆，在現場對他拳打腳踢，將他打到在地上爬不起來。更令人遺憾的是，根據賽事官方資料，即使朱宏鑫輸了這盤棋，事實上他還是以88分的高積分奪得了兒童C組的第一名。

朱宏鑫在今年5月在浙江杭州舉辦的「明仕盃」全國少兒圍棋公開賽上輸了一盤棋，據說朱父對此大發雷霆，在現場拳打腳踢。（微博）

，即使朱宏鑫輸了這盤棋，事實上他還是以88分的高積分奪得了兒童C組的第一名。（微博）

網傳消息指，因遭受父親的反覆毒打、責罵，身心遭受重創，朱宏鑫最終在5月19日晚上選擇墮樓輕生。許多網民認為應該要將他的父親繩之以法，也有許多網民為朱宏鑫感到痛心。

網民點睇：

太缺德了！ ！不是所有人都配當父母！

天啊他才九歲，什麼樣的魔鬼父母多大的壓力逼得一個9歲的孩子選擇跳樓啊？

朱宏鑫爸爸在我們村裡風評很不好，老婆跑了兩個，都是家暴逃命，可憐小孩被強佔帶不走，這個孩子是第二婚生的，最可憐的就是這個孩子，圍棋太優秀破格被錄取到杭州跟他爸住，任惡魔蹂躪，孩子該有多絕望才會輕生，才9歲。

當眾毆打，沒人管？ ！ ！ ！我們國家何時能真正保護兒童？

