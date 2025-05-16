送貨員虐殺3歲女案　官解為何准女童母視象作供　信她是惶恐證人

3歲女童梁雅思被任送貨員的親父虐殺一案，被告劉佳坪早前被裁定謀殺罪成，依例判處終身監禁。控方曾申請讓女童生母梁小欣以「惶恐證人」（witness in fear)身份以視像形式作供，惟辯方就此提出反對，認為這會增加梁說謊的可能性。法官黎婉姬早前就此事下判辭，指出梁因面對女兒離世而患上嚴重創傷後遺症。就梁和劉之間的關係及案情中涉及的暴力行為而言，梁對劉的恐懼合乎常理，並接受梁為「惶恐證人」，准許她在聆訊中以視象形式作供。



辯方指或造就梁作供時說謊

辯方就梁小欣申請以視像作供一事提出反對，理由為梁小欣並非「惶恐證人」，而且梁與劉非常熟悉及了解對方，若法庭容許梁在舒適的環境下作供，或造就梁說謊的可能性，與其在法庭上直接作供相比，其供詞會更不可靠。

女童雅思的母親梁小欣審訊時透過視象作供。（朱棨新攝）

被告劉佳坪己被裁定謀殺罪成，被判囚終身。(網上圖片)

受害女童梁雅思，疑遭劇裂搖晃後腦出血死亡，在3歲生日當天死亡。(資料圖片)

梁在淋腐液案已原諒了劉

辯方認為，梁可以在劉就淋腐液案答辯及判刑日親身支持，甚至表示已原諒劉，在劉出獄後亦一同居住，反映她沒有因為要與劉相處，而對其本身的安全感到焦慮或擔憂，由此可見，梁並不屬於「惶恐證人」。

梁曾表示出作供感恐懼

控方則呈交臨床心理學家及精神科副顧問醫生的報告，指出梁小欣在雅思離世後，患有嚴重的創傷後遺症，須接受精神科治療，並持續至今，及須就其抑鬱症服用藥物。梁亦表示對上庭作供一事感恐懼，並出現身體不適，如頭痛、呼吸困難等。

女兒的死成創傷不容忽視

控方認為，梁與被告相處及同住，均屬雅思去世前的情況，兩者與梁現今的狀態，不能相提並論。當初梁選擇原諒被告，惟劉出獄不久導致雅思離世，事件對梁造成的創傷不容忽視，在庭上作供會或會對梁的情緒及證供造成影響，故控方認為，准許梁以視象作供是合理而不會影響公平審訊的措施。

官指梁覺恐懼合乎常理

法官黎婉姬就此事裁決時指出，被告在與梁的相處中，被告的角色較為強勢，亦不乏對梁及雅思作出暴力行為，最後甚至導致女兒死亡。審訊的過程中，梁需要憶述對她或雅思被告作出過虐待行為，梁因此感到恐懼合乎常理。

指辯方憂慮純屬臆測

而辯方所指視像作供會提高證人說謊的可能性，則純屬個人臆測，亦沒有事實支持。黎官斥，相關安排在其他案件中亦有採用，辯方的說法屬子虛烏有，故接納梁為惶恐證人，准許她以視像方式作供。

劉被裁定謀殺罪成判囚終身

被告劉佳坪（42歲）經審訊被裁定一項謀殺罪成，指他於2020年7月29日在香港謀殺女兒梁雅思。他想承認誤殺罪，不獲控方接納。此外，被告開審前已承認1項虐兒罪。指他於同年5至7月虐待梁雅思（下稱：雅思），他就謀殺罪被判囚終身，另虐兒罪囚6年5個月。劉已提出上訴

案件編號：HCCC61/2022