外賣騎手亂闖成禍首　上海嚴懲電動單車非法橫行　非｢誰弱誰有理｣

內地城市電動單車違法行為屢見不鮮，逆行、闖紅燈、佔道行駛等問題，已引發廣泛市民關注。據《看看新聞》報道，上海交管部門於春節後啟動為期百日的非機動車整治行動，針對外賣騎手與電動車主的交通違規行為進行全方位打擊，強調「教科書式執法」，盼以法治手段扭轉風氣。



據上海警方統計，2023年上海涉及非機動車的致命交通事故中，約七成由騎行者違規所致。不少市民反映，電動單車尤其是外賣騎手經常高速衝闖紅燈、逆行，甚至強行在狹窄路段從行人身旁貼身穿過，對安全構成嚴重威脅。



據報道，今年4月，上海長寧發生一宗交通事故。一名騎電動車的女子為圖方便闖紅燈橫越斑馬線，被正常左轉的私家車撞飛。雖然車輛損傷較輕，但警方經調查後裁定，該騎士因違反交通信號燈規定，需負全責，並賠償車主700元人民幣。

現場交警明言：「你不要跟我講不懂，不懂不是你去交通違法的理由。」警方強調，「這不是一個很明顯的直行闖紅燈嗎？」並表示，今後對此類事故將不再簡單以「誰是弱勢方」來判定責任，而是依法依據事實釐清肇因與過錯。

上海強力整治電動車非法衝行。（視覺中國）

上海警方透過大數據分析，鎖定非機動車違法高發地點，開展全時段重點查處，集中打擊六大類違法行為，包括：闖紅燈、逆行、不按非機動車道行駛、不戴頭盔、違法載人，以及老年代步車違規上路。

整治行動中，徐匯警方曾發現一名外賣騎手闖紅燈後逃避執法。警方追蹤其行車記錄與車牌，最終鎖定其所屬配送站，對其進行追責與教育。徐匯交警警長冒旻賦表示：「即便現場抗拒執法，我們仍能找到你的。依據你們企業6S管理規定，騎手逃避執法將觸發最高懲戒——永久取消行業從業資格。」

上海警方強力整治電動單車非法衝行。（視覺中國）

針對部分屢犯規的外賣、快遞騎手，上海交管部門已強制其安裝電子號牌，結合電子監控設備，即使現場無警力，亦能記錄其違法情況。若發現多次違法，警方將主動聯絡配送站長進行催告與處罰，以提升震懾效果。同時，「杜絕以『弱勢身份』作為責任劃分依據，違法行為與事故責任將直接掛鉤。」並會持續推廣「教科書式執法」，強化事故責任認定準則。

截至5月，上海日均因電動車違法導致的交通事故環比下降7.6%，違法行為的非現場執法記錄亦下降6.4%。

上海市公安局交管總隊張超表示，未來將進一步結合大數據排查、強化執法與教育宣傳並進，針對「只認警不認法」的觀念進行糾正。此外，亦計劃在市中心設立專用外賣停車點，對禁行路段進行優化，實施「疏堵結合」的治理策略，以鞏固綜合整治成效。