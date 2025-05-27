博主｢千千｣因胃癌離世　年僅25歲　曾稱自己吃飯不規律

內地一名抗癌晚期博主千千於5月24日凌晨離世，年僅25歲。千千生前曾表示，自己長期不愛吃早餐，吃飯也不規律，於2024年3月確診低分化胃腺癌晚期。



千千。（網絡圖）

千千。（網絡圖）

內地網絡博主千千於2024年3月確診低分化胃腺癌晚期，其後進行了胃部全切手術。結療一個月後，不幸復發，腹膜轉移。她發文解釋自己為什麼24歲胃癌晚期，稱：「我長期不愛吃早飯，吃飯不規律，愛吃辣很辣那種，本身腸胃不是很好，減肥晚飯都吃的很隨意，胃疼拖太久。」

千千。（影片截圖）

抗癌期間，千千曾在網絡記錄自己的病情與日常，在最後一條貼文下面，留有不少網民善意評論。近日，千千親友發文表示，千千已於5月24日凌晨離世，年僅25歲。

千千離世的消息。（截圖）

《人民日報》曾發文介紹，胃癌前病變很隱蔽，多無明顯體徵，上腹部深壓痛可能是需要重點注意的體徵。另外患者可能出現一些不典型的症狀，包括消化不良和胃部不適，如隱隱作痛、反酸等；進食後有飽脹感；輕度噁心，食欲不振，胃部灼熱感。