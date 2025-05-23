「浪姐女星」驚傳患胃癌！手術8天後即工作 受訪稱最後悔一件事
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
大陸知名女主持人曹穎驚傳罹患胃癌。
她近日在一個節目中，自曝罹患胃癌，她坦言，最讓她牽掛的不是事業，而是年幼的兒子：
我是真的後悔，兒子還小，你給事業做得再好，也不如多陪他長大。
消息曝光網友唏噓不已。
點圖放大看更多曹穎的照片：
+13
《極目新聞》報導，節目中曹穎還透露，她除罹患胃癌，還曾罹患焦慮症和輕度憂鬱症，聲帶也接受過小手術，她坦言：
其實我不是超人，只是被迫變得堅強。每個晚上，我都要說服自己撐下去。
她並感慨表示：
我真的明白了，再多的掌聲，都比不上孩子的一個擁抱。
報導指出，曹穎完成胃癌手術僅8天，就重返工作崗位，投入直播帶貨，當時醫師建議她術後靜養至少3個月，但她仍選擇復出工作。曹穎罹癌消息曝光後，立即登上微博熱搜，不少網友感嘆：
「千萬不要太累了，保重好自己身體！」
「曹穎的經歷提醒我們，健康才是最大的財富！」
「體檢真的很有必要！」
現年51歲的曹穎出生於北京，以主持風格親和自然、演技實力派著稱，曾獲得2001年「金鷹獎觀眾最喜愛女演員獎」及2009年「華語主持群星會最具魅力主持獎」，代表作包括電視劇《莞香》、《天仙配後傳》、《家大業大》等，與演員王斑育有一子王梓涵。
【延伸閱讀】「年輕歌手」發現罹癌1個月內離世 送葬隊伍看不到盡頭站滿山坡（點圖放大瀏覽）：
+32
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】