以「食化妝品」聞名　台灣24歲另類美妝吃播網紅｢芭樂水水｣突病逝

擁有眾多粉絲支持的美妝吃播網紅「芭樂水水」，近日驚傳離世消息，令粉絲震驚與不捨。



她的官方粉絲專頁於5月25日發文證實死訊，沉痛表示：

很遺憾地告訴大家，我們最愛的美妝吃播系寶藏女孩——芭樂水水，在2025年5月24日，正式卸下她的美妝裝備，帶著吃不完的食慾，笑著飛去天堂開新頻道了。

台灣24歲美妝吃播網紅「芭樂水水」（IG@guava_beauty_）

終年僅24歲 常拍片挑戰吃各式化妝品 點圖放大看更多芭樂水水的影片內容：

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過去一個月來，芭樂水水突然消失未再更新，讓不少粉絲關心她的近況。代為發文的朋友透露，她日前因病住院，其間勇敢面對每一次治療與挑戰，但最終仍不敵病魔，選擇啟程前往另一個世界。文章寫道：

這趟旅行雖然來得突然，但水水撐住了每一個難熬的瞬間，就像她一直以來一樣——努力、認真，又閃閃發亮。

貼文最後也向粉絲表達感謝：「謝謝每一位曾經按讚、留言、和她一起笑的你們，也感謝大家的喜愛與支持。她真的都放在心上，也十分珍惜。」同時以輕盈溫柔的筆觸結尾：

芭樂水水只是換個地方繼續發光，等我們哪天再相見，她應該已經在那邊開箱天使專用聯名彩妝加吃播啦。

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