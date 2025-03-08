媽媽不小心睡着了！女嬰被風筒吹足3小時　慘遭嚴重燒傷要截肢

台北市中山區一名媽媽產後獨自照顧女兒，因女兒不慎尿濕床鋪，所以拿風筒吹乾，不料開着風筒的過程中，該名媽媽卻睡着了。該名媽媽隨後醒來，發現女兒的腿部被風筒熱風吹了整整3小時，嚴重燙傷導致腳趾需要截肢，最後依過失傷害罪被判5月有期徒刑、得易科罰金，全案仍可上訴。



根據判決書指出，這起事件於2023年9月間發生在台北市中山區，吳姓女子獨自照顧未滿月的女兒，因發現女兒尿床，才使用風筒吹乾床鋪，並把女兒移至自己身邊。吳女坦承，當時有服用藥物、昏昏欲睡，打開風筒後，有確認床鋪溫度不會太熱，且不會吹到女兒，沒想到醒來卻看見女兒腿部紅腫起水泡，嚇得緊急送醫。

判決書也提到，經醫生急救治療，女嬰雙腿分別有1度、淺2度燒燙傷，總燙傷面積達15.5％，其中左腿的中腳趾、無名趾以及小腳趾已壞死，導致女嬰必須截肢。法官審理後認為，未滿1個月之幼嬰皮膚嫩薄、極為脆弱，且隨時有因翻身以及踢動雙腳造成身體移動，無自我保護能力，吳女為智識程度正常的成年人，因此判處吳女犯過失傷害罪，處有期徒刑5月、得易科罰金，可再上訴。

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