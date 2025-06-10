為求死砍殺行動不便鄰居　山西「95後」女犯故意殺人罪執行死刑

為求死殺人。近日，山西陽泉市中級人民法院發布的一則舊聞佈告在網絡引發關注，顯示山西一名95後女子殺害鄰居被執行死刑，而其殺人動機竟為「求死」。



山西法院近日回應內媒，確認該佈告為該院於今年3月20日所發，1997年出生的孫某某想通過實施犯罪而達到被判處死刑的目的，通過網購砍刀，將隔壁行動不便的鄰居殺害，最終被執行死刑。



布告顯示，故意殺人犯孫某某，女，漢族，1997年12月15日出生，高中文化，山西省陽泉市郊區人，2021年10月12日被逮捕。原為無業人員。

而罪犯孫某某與68歲的被害死者潘某某，為鄰居關係。孫某某萌生通過犯罪被判處死刑的想法後，2021年9月18日她使用父親手機在網絡購買一把砍刀。

陝西省陽泉市中級人民法院佈告。

同年9月27日，孫某某選擇了行動不便的潘某某作為犯罪對象。當日18時30分，孫某某在其居住的5層樓道內，趁潘某某不備，使用砍刀連續砍擊潘的頭部、頸項部，致潘某某顱腦損傷，經搶救無效死亡。法院依法判處故意殺人犯孫某某死刑，剝奪政治權利終身。

一審判決後，罪犯孫某某未提出上訴。經山西省高級人民法院二審覆核，裁定維持本院對罪犯孫某某的判決，並依法報請最高人民法院核準，判處故意殺人犯孫某某死刑，剝奪政治權利終身。

2025年3月20日，孫某某被押赴刑場，執行死刑。