內地女做美甲竟感染HPV病毒　指甲縫長出「椰菜花」恐怖照瘋傳

春節將至很多人會去做美甲，但有內地網友分享一張恐怖的照片，表示自己經常做美甲，沒想到最近指甲縫長出菜花狀小疙瘩，就醫後竟然確認是HPV感染。



據《封面新聞》等內媒綜合報道，近日，有網友曬出自己做完美甲後，甲緣長出異物的經歷，「做美甲可能感染HPV」的話題引發了熱議。

「做美甲可能感染HPV」的話題引發了熱議。（微博截圖）

做美甲也會染性病？醫生解釋原因（點圖放大瀏覽，慎入）：

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一名來自湖南的王女士近日被醫生告知，她手指上長出「菜花狀」一樣的增生是HPV病毒感染引發的疣，造成感染的原因可能是之前做的日常美甲。

王女士說，自己小拇指的甲緣長這些「小疙瘩」已經有兩年時間，是在一次美甲後陸續開始冒出來的，自己並沒有太在意。去年食指指緣也開始冒同樣的「小疙瘩」。

另一位網友表示，自己做美甲時並沒有出血，但還是感染了HPV長了指尖疣：

皮膚科醫生說由於位置特殊，如果用鐳射甲床可能受損，以後長出來的指甲可能凹凸不平。

有內媒走訪成都春熙路附近的多家美甲店，發現有些比較謹慎的店家，每天都會對使用過的工具消毒，然後再包裝，確保每位顧客當天使用工具都是「一次性」的。但也有部分美甲店的工具鉗只會在用之前拿酒精噴一下，棉片擦乾後便繼續使用。

成都皮膚科主任路永紅提到，做美甲的確有感染HPV的可能：

做美甲前，我們的指甲以及指甲周圍會被打磨，這時候「保護膜」會被破壞，同時，甲周還會出現我們肉眼可能看不見的創傷。病毒就會通過破壞了的皮膚屏障傳播、傳染。

「甲周出現菜花狀增生可能是尋常疣，是感染HPV的一種表現。」路永紅說，除了感染HPV，美甲過程中還可能感染灰甲、綠膿桿菌等：

感染灰甲後，指甲會變厚變形，而綠膿桿菌感染後可能會出現指甲發黃、增厚、糜爛等症狀，反而讓指甲不漂亮。

她進一步指出：「如果美甲過程中出現明顯創傷、流血的狀況，還要警惕感染HPV、梅毒、B型肝炎等病毒的可能性。」

醫生建議，儘量少做美甲，可以自己攜帶美甲工具前往店家，同時選擇正規、符合安全衛生標準的美甲店，做美甲時避免過度打磨。

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