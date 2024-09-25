近日有台灣網友在PTT論壇討論，質疑酒店房務人員會使用毛巾擦拭地板、桌子，甚至用來打掃廁所，引發衛生疑慮。



對此，台灣泌尿科醫生顧芳瑜指出，酒店毛巾也有藏陰蝨的可能，曾有夫妻因此感染，私密部位爬滿寄生蟲，唯有將毛髮剃光並徹底清潔，才得完全根除。

用酒店毛巾可染性病？夫妻慘中招「下體爬滿小蟲」 醫生這樣建議（01製圖）

不少人表示看過房務員用毛巾清潔客房甚至擦馬桶 醫生：還有機會感染椰菜花（點圖放大閱讀）：

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網友透過PTT發文，以「酒店房務真會用毛巾擦地板桌子嗎？」為題掀起關注，認為房務人員似乎為了節省時間，直接用毛巾清潔客房，事後再統一消毒，煮沸、漂白後的毛巾也會看起來更漂亮、更膨鬆。

文章一出瞬間引發熱議，不少人表示，過去真的曾目睹此情形，也有業內人士透露，毛巾還會用來擦馬桶。

不過，也有網友持不認同意見：

我打工的民宿不會拿毛巾跟浴巾擦地板跟桌子，擦浴室跟擦房間所使用的抹布也都是分開的。

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英國媽媽阿姆斯壯偷偷把iPad放在房間監視，結果拍到酒店員工竟闖進房間偷聞她的內衣褲並放進褲袋帶走。（X@unlimited_ls）

聞完還放褲袋帶走 點圖放大看看iPad拍到的可怕影像：

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針對網友的說法，顧芳瑜醫生提醒，務必選擇聲譽良好的酒店。

他接著舉例，曾有一名40幾歲的男病患到東南亞出差時，入住了品質較差的商務旅館，使用毛巾後意外感染陰蝨，還把陰蝨帶回家，傳染給妻子。

顧芳瑜醫生說，夫妻倆的陰毛處皆上爬滿小蟲，經剃毛、藥物清洗和徹底清潔後，整整一個月才擺脫陰蝨之苦；而感染陰蝨症狀，包括陰部搔癢、冒紅疹或丘疹，陰毛根部也會發現橢圓形蟲卵。

此外，網傳酒店毛巾會害人長「椰菜花」，台灣的趙昭明醫生接著說明，椰菜花屬於病毒疣，運氣不好的話，1至2小時內接觸到前人留下的病毒，即可能不幸被感染。

趙昭明醫生建議，如果會在公共場所洗澡、擦拭私密部位，還是自備毛巾最為安全，而菜花一般可以存活5至6小時。

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