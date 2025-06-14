逾千中資企業實習崗位釋出　中企協「青春試翼」盼為青年學子鋪路

2025「青春試翼」暑期實習計劃發佈會於6月13日在香港大學iCube中心舉行。香港中國企業協會副總裁曾燊典現場發佈計劃詳情。曾燊典在發佈計劃時表示，中企協會攜手廣大駐港中資企業致力於為香港青年發展搭橋鋪路，幫助解決市民、學生憂心事、煩心事，以己之力助力香港青年的學業、就業，努力為香港青年成長成才、施展抱負創造更好的環境和條件。



他介紹，中企協會2013年創辦「青春試翼」香港大學生暑期實習就業項目，包括暑期實習和校園招聘兩個板塊，受到學生們的廣泛歡迎。今年中企協會聯合200餘家會員企業，提供覆蓋多個領域的優質實習名額1006個。中企協會還將於9月下旬、10月中旬，分南北兩條線路，赴內地高校開展校園招聘工作。此外，中企協會今年廣泛開拓政、校、企三方合作的新模式，幫助解決部份學生實習期間的食宿問題。

香港中國企業協會副總裁曾燊典現場發佈計劃詳情。

「象牙塔內的知識積累固然重要，但廣闊天地的實踐力量更是青年認識社會、鍛鍊能力、明確志向不可或缺的關鍵環節。」曾燊典指出，「中企協會與中資企業希望為青年提供更多與真實職場接軌的機會，歡迎各位有機會到我們協會走一走起來。」

談及此次實習項目的價值與期望，曾燊典在接受《香港01》採訪時表示：「希望學生們能把握住時代發展的脈搏，中資企業深度參與香港的國際金融、貿易、航運中心建設，也在探索新產業、新賽道。青年學生很多專業前沿，希望他們參與其中，也希望我們企業能夠履行社會責任，為青年提供實習崗位。」

他認為，對港籍學生而言，中資企業實習有助了解企業文化與國家政策，也能「增強學生對國情的了解」，提升本領，成為香港與國家的棟樑之材。

曾燊典亦表示，計劃未來將延伸至內地更多城市與東南亞地區，提供更多元的海外實習體驗：「我們去年有10多家企業提供了40個崗位去泰國、阿聯酋，將來我們還會考慮一帶一路國家，再去創造一些條件，適應不同學生需求。」

活動協辦方代表香港大學經管學院副院長高平陽教授於致辭中指出：「香港在人才中心地位上面有着得天獨厚的優勢。」他強調港大經管學院將繼續透過人才培養與實證研究並進，推動本地教育與國際接軌，並對本次協辦「青春試翼」計劃表示高度認同：「這個活動非常契合我們經管學院希望通過人才培養來擴大香港大學影響力的契機。」

高平陽提到，面對全球經濟重心東移，他相信未來世界一流商學院將於亞洲出現，而港大正具備潛力「成為執牛耳者」；同時他也呼籲香港及大灣區其他高校攜手合作，共建影響力生態：「我們更希望能夠跟香港其他學校，甚至於國內高校一起合作，打造真正世界一流的教育網絡。」

來自華潤集團、招商局集團、中旅集團、太平集團、中信集團5家公司的⼈力資源部門代表，還現場介紹了各自公司情況以及今年實習崗位的情況和要求，並對線上線下同學的提問進行了逐一解答。

港大經管學院的研究生秦詩菡

作為參與學生之一，來自港大經管學院的研究生秦詩菡在會後分享道：「其實覺得這個項目請到中資企業，其實它本質上也是紮根香港。如果是內地的同學過來，文化方面會更好融入，也能和香港本地的業務有交流。」她表示過往多考慮金融投資類企業，透過計劃對實業興趣漸增，「就業的選擇範圍也是有所擴大。」她亦坦言語言仍是挑戰，但中資企業對粵語的要求相對寬鬆，反而成為優勢。

中央政府駐港聯絡辦教科部處長徐劍，香港特區政府勞工處高級勞工事務主任李蕙珊，立法會議員嚴剛、周文港，全國人大代表、九龍社團聯會理事長徐莉，香港大學經管學院副院長高平陽教授，及華潤集團人力資源部副總經理黃芸、中遠海運（香港）助理總經理賈廣超、鍾山有限公司副總經理李濤，及有關社團、香港高校代表、現場企業代表、線上線下近30所高校老師及學生約1000餘人一同參加發佈會。