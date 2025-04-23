關稅戰｜美對東南亞光伏加徵最高3404%關稅　中資企業如何突圍？

關稅危機下，全球逆全球化趨勢已現，光伏供給將呈現分散化趨勢，本土化產能佈局或成當前光伏供應鏈全球化的新方向和應對不確定性的良方。



對於光伏行業，2025年的四月真是一波未平一波又起。

當地時間4月2日，美國總統特朗普宣布對所有貿易夥伴征收不同水平的「對等關稅」，其中擬對中國加征34%關稅。隨後美方多次上調對華關稅，使美國對華關稅稅率累加達到145%。

對於光伏產品而言，此前拜登政府已將中國太陽能電池、組件的關稅從25%提高到 50%，疊加美國對中國產品征收的145%額外關稅，已使中國出口美國的光伏產品最高關稅升至195%。

江西贛州太陽能光伏板整齊排列。（視覺中國）

此前為了應對美國對華光伏產品的進口壁壘，東南亞成為了中國光伏產業鏈在海外唯一成規模的生產基地，是中國光伏產品前往美國的跳板和政策緩沖地帶。現在，東南亞各國也成為了特朗普「對等關稅」重點「打擊」對象，而美國對東南亞四國（柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南）的光伏反傾銷、反補貼「關稅大棒」也正式落地。

當地時間4月21日，美國商務部宣布對柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南產太陽能電池（無論是否組裝成組件）的反傾銷（AD）和反補貼（CVD）關稅調查作出最終裁定。

美國商務部最終認定有關東南亞四國太陽能產品的反傾銷稅為0%至271.28%，具體取決於企業和國家。根據產品原產國而確定的反補貼稅為：柬埔寨最高3403.96%，泰國最高799.55%，越南最高542.64%，馬來西亞最高168.80%，關稅稅率因公司和國家而異，但總體上高於去年年底宣布的初步關稅。

為了最終確定關稅，美國國際貿易委員會須在6月份就上述決定進行投票。

美國對東南亞太陽能電池征收最高3521%的雙反關稅（彭博社）

美國商務部表示，此次宣布的關稅是長達一年的貿易調查的最終結果。這項調查由韓國的韓華（Hanwha Q CELLS）、美國本土的光伏製造商First Solar，以及幾家規模較小的生產商於去年4月提起，旨在保護它們在美國太陽能製造業的數十億美元投資。

他們在請願書中指責在東南亞四國設有工廠的中國公司向美國市場大量供應低價產品，導致價格暴跌超過50%，威脅到這些公司在美國製造的產品。

「這是非常強硬的結果，」美國製造業協會律師蒂姆·布萊特比爾在接受採訪時聲稱，馬來西亞、柬埔寨、泰國和越南四國的中資企業的「不公平貿易行為」，長期以來「一直在損害美國太陽能製造業」。

此次雙反終裁結果中，韓華新能源（Hanwha Q CELLS）馬來西亞產品所面臨的反傾銷稅和反補貼稅總額最低，僅為14.64%。由於柬埔寨生產商選擇不配合美國調查，因此Hounen Solar、ISC Cambodia等四家廠商的太陽能產品面臨的雙反關稅總額將高達3521.14%。

對於中國企業而言，美國對晶科能源馬來西亞產品所征收的雙反關稅總額最低，為40.30%；對天合光能在泰國生產的產品征收的關稅最高，為375.19%。對於從越南出口到美國光伏產品，晶澳太陽能面臨120.64%的雙反關稅，天合光能面臨201.69%的雙反關稅，晶科能源則面臨244.95%的雙反關稅。

東南亞四國雙反關稅金額（美國商務部、Solar Power World）

除了剛剛落地的光伏反傾銷、反補貼「關稅大棒」，此前，東南亞各國也已經成為了特朗普「對等關稅」重點「打擊」對象。具體來看，美國將對柬埔寨征收49%關稅，老撾緊隨柬埔寨之後，被征收稅率高達48%。另外，美國還將對越南征收46%關稅，對緬甸和斯里蘭卡分別征收44%，對泰國征收36%，對印度尼西亞征收32%，對馬來西亞征收24%。

雖然4月9日美方頒布了90天的關稅暫緩令，但美國總統特朗普表示，基本10%關稅仍然對除中國外所有地區生效。同時，特朗普以90天為限開啟密集談判，希望盟友和主要貿易夥伴讓步，以「換取」美國關稅豁免，這使得各國對美關稅仍面臨著較大的不確定性。

因此，在美國反傾銷、反補貼關稅和「對等關稅」的雙重打擊下，中國光伏產品繞道東南亞出口美國的綠色通道地位，已處於失效邊緣。從目前來看，柬埔寨、越南、馬來西亞、泰國這東南亞四國的光伏電池片環節的開工基本都陷入停滯。

美國對東盟各國新征收的關稅（CNA）

中信建投證券研報指出，特朗普加征關稅，對新能源產業的重要影響主要有亮點：一是關稅成本由誰承擔，若大部份由美國客戶承擔，則中國新能源企業產品毛利率降幅則有限。另一方面，加征關稅後，光伏等產品當地實際售價提升，經濟性下降，可能會抑制部份需求。長期來看，新能源企業在美國當地擴產，或是應對本輪關稅沖擊的最有效手段。

出於對東南亞重啟「雙反」調查未雨綢繆考慮，中國頭部光伏廠商近年來正在加速推進美國本土建廠計劃。其中一體化龍頭廠商阿特斯、隆基綠能投產進展領先，分別有5GW組件產能目前已投產並開始出貨。此外，晶科能源、晶澳科技、天合光能等均有美國產能佈局。

東吳證券數據顯示，美國現有本土光伏產能主要集中在組件端，核心零部件如電池片大多依賴進口，最終在美國本土完成組件製造。截至2025年1月，主流光伏企業合計在美規劃組件產能超68GW，目前已投產40GW；其中，中資和美資企業分別規劃超28GW。

主流光伏企業在美規劃產能（東吳證券）

去年開始，東南亞四國光伏「雙反」關稅逐漸加碼後，也有當地中資光伏廠商前往臨近的印尼和老撾生產。2024年12月，美國從東南亞四國進口組件比重降至55%，其他來源國就包括印尼和老撾的比重則明顯上升。BNEF曾預計印尼、老撾等綜合稅率較低的國家將將成為最大的對美國光伏出口市場。

天合光能就表示，該公司的印尼合資TOPCon電池組件工廠（目前年產能1 GW）不受東南亞四國「雙反」的影響，且本次已公布擬新增稅率中印尼稅率相對較低，印尼工廠具備相對競爭優勢。

同時，也有不少廠商把目光瞄向了中東，希望以中東作為東南亞的替代，繼續出口美國高溢價市場獲得超額收益。目前，中東及周邊地區面臨關稅較低，將受益於中國廠商主導的新一輪光伏產業遷移，加快光伏製造和需求崛起。

據中信證券不完全統計，截至2025年4月，我國光伏企業在中東阿聯酋、阿曼、沙特阿拉伯等地均有產能佈局，涉及矽料、矽片、電池片、組件及支架各個環節。

中國光伏企業在中東產能的布局和規化（中信證券）

此外，土耳其擁有6GW電池片產能，面臨的總關稅稅率僅為24%（14%來自201條款關稅，10%來自對等關稅），雖然生產成本可能高於印度和東南亞，但土耳其仍有可能成為光伏對美出口的最大贏家。從矽片、電池到組件，中國企業正以土耳其為跳板，重構全球新能源產業鏈格局。

今年3月底，正泰新能就與土耳其政府達成投資建設太陽能電池工廠協議，將建設首家土耳其全外資太陽能電池工廠。據悉，正泰新能此次工廠建設是土耳其「高科技激勵計劃（HIT-30）」的重要組成部份，正泰新能將建設先進TOPCon電池生產線，並計劃將80%的產能用於出口。

土耳其光伏產業鏈核心企業布局（誇父新能研習社）

隨著關稅政策趨嚴，製造商若欲維持市場競爭力，需積極調整海外產能佈局。在本土化製造要求提高（尤其是組件環節）的趨勢下，矽料、矽片、電池及配套輔材等產業鏈上中遊環節直接出口比例加速提升，成為當前光伏供應鏈全球化的新方向，中國光伏行業進入出海2.0階段。

在全球供應鏈變局下，誰能率先完成靈活應變與成本優化，誰就更可能在未來競爭中占據有利地位。

本文轉載自「環球零碳研究中心」

