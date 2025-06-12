深圳買樓｜6月最新二手樓價出爐！大鵬新區呎價跌至約2300人民幣
撰文：深圳攻略通
出版：更新：
6月深圳各區最新樓價資料出爐，各區域樓價如今幾何？你最關注哪個區域的漲跌情況？下面我們就一起來看看深圳6月最新樓價！
深圳二手樓6月掛牌均價57561元/㎡（1平方米約為10.76平方呎），環比上月下跌0.45%，去年同期下跌7.3%。
一個圖輯看清深圳各區最新樓價走勢：
+7
寶安區
寶安二手樓6月掛牌均價54975元/㎡
環比上月上漲0.13%
去年同期下跌10.86%
南山區
南山二手樓6月掛牌均價87809元/㎡
環比上月下跌0.71%
去年同期下跌9.22%
龍華區
龍華二手樓6月掛牌均價52201元/㎡
環比上月下跌0.84%
去年同期下跌7.9%
福田區
福田二手樓6月掛牌均價73635元/㎡
環比上月下跌0.44%
去年同期下跌9.54%
【延伸閱讀】95後夫妻的「深圳645呎海景LOFT」 2樓全是睡房 樓梯充當這功能（點圖放大瀏覽）：
+29
龍崗區
龍崗二手樓6月掛牌均價36513元/㎡
環比上月下跌0.59%
去年同期下跌9.67%
羅湖區
羅湖二手樓6月掛牌均價48092元/㎡
環比上月下跌0.14%
去年同期下跌7.72%
光明區
光明二手樓6月掛牌均價41129元/㎡
環比上月上漲0.16%
年比去年同期上漲18.72%
坪山區
坪山二手樓6月掛牌均價28486元/㎡
環比上月下跌0.28%
去年同期下跌10.77%
鹽田區
鹽田二手樓6月掛牌均價40897元/㎡
環比上月上漲0.81%
去年同期下跌12.07%
大鵬新區
大鵬新區二手樓6月掛牌均價24944元/㎡
環比上月下跌0.43%
去年同期下跌14.66%
（以上資料來自安居客，僅供參考，以實際售價為準。樓價走勢圖非以公示均價為基準，僅參考）
各位友友有買樓的計畫嗎？你關注的區域是漲是跌？歡迎評論區留言討論。
【延伸閱讀】港男設計師靠改造蝸居奪國際大獎 最細僅70呎 398呎單位裝電梯（點圖放大瀏覽）：
+50
80後夫妻裸辭返鄉下 重修祖屋竟奪國際設計大獎 帶挈鄰居齊發財80後返順德住 借50萬將爛屋爆改成「4層高豪宅」 重新認識故鄉北京108呎陋室爆改成兩房豪宅 全屋暗藏收納空間還有巨型文化牆花光積蓄打造「野園」美爆朋友圈 山東美女藝術家真實生活卻是……
【本文獲「深圳攻略通」授權轉載，微信公眾號：szglt0755】