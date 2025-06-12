深圳買樓｜6月最新二手樓價出爐！大鵬新區呎價跌至約2300人民幣

6月深圳各區最新樓價資料出爐，各區域樓價如今幾何？你最關注哪個區域的漲跌情況？下面我們就一起來看看深圳6月最新樓價！



深圳二手樓6月掛牌均價57561元/㎡（1平方米約為10.76平方呎），環比上月下跌0.45%，去年同期下跌7.3%。

一個圖輯看清深圳各區最新樓價走勢：

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寶安區

寶安二手樓6月掛牌均價54975元/㎡

環比上月上漲0.13%

去年同期下跌10.86%



南山區

南山二手樓6月掛牌均價87809元/㎡

環比上月下跌0.71%

去年同期下跌9.22%



龍華區

龍華二手樓6月掛牌均價52201元/㎡

環比上月下跌0.84%

去年同期下跌7.9%



福田區

福田二手樓6月掛牌均價73635元/㎡

環比上月下跌0.44%

去年同期下跌9.54%



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龍崗區

龍崗二手樓6月掛牌均價36513元/㎡

環比上月下跌0.59%

去年同期下跌9.67%



羅湖區

羅湖二手樓6月掛牌均價48092元/㎡

環比上月下跌0.14%

去年同期下跌7.72%



光明區

光明二手樓6月掛牌均價41129元/㎡

環比上月上漲0.16%

年比去年同期上漲18.72%



坪山區

坪山二手樓6月掛牌均價28486元/㎡

環比上月下跌0.28%

去年同期下跌10.77%



鹽田區

鹽田二手樓6月掛牌均價40897元/㎡

環比上月上漲0.81%

去年同期下跌12.07%



大鵬新區

大鵬新區二手樓6月掛牌均價24944元/㎡

環比上月下跌0.43%

去年同期下跌14.66%



（以上資料來自安居客，僅供參考，以實際售價為準。樓價走勢圖非以公示均價為基準，僅參考）

各位友友有買樓的計畫嗎？你關注的區域是漲是跌？歡迎評論區留言討論。

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