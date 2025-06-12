深圳初生嬰死亡　家屬質疑陪月員喂奶致嗆奶窒息：寶寶哭鬧仍在喂

深圳龍崗的謝女士，早前與一對雙胞胎女兒入住深圳市凱美月月子會所，但剛出生24天的大女因為嗆奶窒息，最終呼吸衰竭死亡。她認為月子會所和負責喂奶的陪月員（內地稱「月嫂」）要負責，但事發至今已經1個月，「事件處理幾乎沒有一點進展」。



《南方都市報》報道，謝女士介紹，雙胞胎女兒今年4月13日出生，出生時身體都沒什麽問題。4月19日，謝女士帶雙胞胎入住位於龍崗區碧新路的凱美月月子會所，入住前，她向對方一再強調雙胞胎需要非常有經驗的陪月員來照顧，但入住後發現陪月員經驗不足，也沒有耐性。

龍崗區碧新路的凱美月月子會所。（深圳大件事）

謝女士幾次要求換陪月員，前後一共換了3位。5月6日，月子會所再換了一位50來歲的陪月員。當晚8時許，陪月員喂奶（奶瓶）時，大女一直在哭，喂完後更哭鬧了幾小時，期間陪月員還喂了3次奶，「後來大寶已哭不出來聲音了，嘴唇發紫，臉色蒼白。我們趕緊打車把孩子送到附近的龍崗中心醫院搶救」。

5月7日凌晨4時，謝女士將女兒送到龍崗中心醫院，惜搶救無效死亡。醫院病歷顯示，女嬰被送院時反應差、不哭，昏迷，對疼痛刺激無反應，雙側瞳孔對光反射遲鈍。面色蒼白，口唇及甲床發紺，無自主呼吸運動，四肢冷、肌張力消失。顱腦、胸部、腹部、四肢查體未見外傷。初步診斷新生兒吸入性窒息、急性呼吸窘迫綜合征、呼吸衰竭。

女嬰5月6日整夜哭鬧不停，但陪月員仍喂了幾次奶。（深圳大件事）

出生僅24天女嬰經醫院搶救無效離世。（深圳大件事）

龍崗中心醫院急診兒科醫生立即為女嬰清理呼吸道、心肺復甦，建立高級氣道，氣管插管，連接呼吸球囊輔助呼吸，建立靜脈通路。經搶救，5月7日凌晨4時50分，患兒心跳停止。醫生積極搶救治療2小時，但患兒未能恢復自主心跳，最終離世。

搶救醫生提到，女嬰鼻腔氣管都是奶。謝女士夫婦認為，女兒是因為嚴重嗆奶最終窒息死亡，「月嫂喂奶不當導致我們孩子死亡，月子會所和月嫂要負全責」。

謝女士表示，與月子會所簽訂的服務合約還包含了「醫療服務項目」，其中提到會有「資深婦科、兒科醫生定期查房」，但她入住後一直沒有這些服務，「如果有兒科醫生，也不會連孩子嚴重嗆奶都發現不了。而且在孩子嗆奶一直哭鬧不停過程中，月嫂還在不停地喂奶」。

謝女士表示，與月子會所簽訂的服務合約還包含了「醫療服務項目」，其中提到會有「資深婦科、兒科醫生定期查房」，但她入住後一直沒有這些服務。（深圳大件事）

據介紹，當地警方已受理該宗「過失致人死亡案」，目前正在調查處理。

涉事月子會所的負責人表示，誰也不希望發生這樣的悲劇，他們非常理解謝女士夫婦的心情。目前警方已介入處理，當地的街道辦、婦聯也在過問此事，最終要以官方調查結果為準。