女子杭州萬象城購物遭陌生男子刺22刀　因隆胸假體擋住致命一擊

5月22日，馬女士在杭州萬象城購物後於停車場遭陌生男子挾持，被脅迫駕駛車輛行駛至桐鄉境內，馬女士趁對方不注意，向男友發送求救信息，他通過家中蘋果（Apple）電腦找到了女友手機的定位，警方根據張先生提供的地址找到了現場。



沒想到，在桐鄉崇福派出所民警抵達現場後上前盤查時，嫌犯突然揮刀捅向馬女士，馬女士身中22刀，經警方營救後脫險，嫌疑人則現場自殘經搶救無效死亡。馬女士受訪表示，自己十分幸運，「因為我做過隆胸手術，醫生說可能假體擋住致命一擊，僅一刀把肺捅傷了。」



6月13日，受害人家屬馬女士，致電接警警方桐鄉崇福派出所後被告知因嫌疑人死亡，已結案。

5月22日，馬女士在杭州萬象城購物後於停車場遭陌生男子挾持後遭捅傷。（小紅書）

馬女士身中22刀，但致命一擊因為隆胸的假體擋住而躲過一劫。（影片截圖）

馬女士回憶事件經過仍餘悸猶存。她指出，5月22日下午5點40分左右，她在杭州萬象城購物後於停車場遭陌生男子持刀挾持。

隨後，嫌疑人讓馬女士交停車費並離開商場，馬女士回憶，嫌犯要求自己傳訊息向朋友借錢，自己則悄悄發送求救信息給男友，隨後她在嫌疑人脅迫下將車駕駛至桐鄉崇福一偏僻道路，馬女士的男友則機警地透過Apple筆電定位馬女士的手機位置。

桐鄉崇福派出所民警抵達現場後上前盤查，在警方要求嫌疑人下車時，對方突然用刀捅向她的胸口，連捅數十刀，打開車門後馬女士倒地暈了過去。

警方事後告訴馬女士及其家屬，嫌疑人捅傷馬女士後隨即自殺，目前已經死亡，該案也因嫌疑人死亡已經結案。

嫌疑人自殘身亡。（影片截圖）

馬女士受訪時表示自己身中22刀，「我們自己數了大概有20多刀，我曾經做過隆胸手術，醫生說假體擋住致命一擊，僅一刀傷及肺部。」

網民點睇：

廣不廣告不知道，反正隆不隆胸已經在向大眾招手讓大家花錢保命了！

嫌犯都死了，除非他有遺產，還能請求民事賠償。如果沒有遺產，就被白捅了。。

天下奇聞！隆胸可以保命！

這個事不是應該反思杭州如此文明的城市為什麼會出現這麼惡劣的事件。以後如何預防此類事件再次發生。而不是把焦點關注在受害人身上。

如果嫌犯身亡的話，能不能跟父母求償，太恐怖了！女孩子出門還是要小心！

