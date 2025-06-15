北京暴雨致故宮漏雨　明代珍貴《東園圖》疑被淋濕受損　展覽暫關

據《環球網》報道，6月14日北京暴雨期間，有現場遊客及網民反映，故宮午門「樂林泉——中外園林文化展」展廳發生漏雨情況，部份展品疑遭滲漏雨滴淋濕。



根據網民發布的影片顯示，位於展櫃內的《東園圖》中的「東」字左部疑似被雨滴濺濕，隨後現場工作人員緊急清場，並宣布該展覽暫時關閉。

當日下午5時許，故宮博物院官方熱線工作人員表示，「當前故宮已經閉館，具體情況正在核實」。

資料顯示，《東園圖》由明代著名畫家、明四家之一的文徵明於61歲時繪製，描繪了東園雅集時的景象，兼具藝術及歷史價值，是後人領略明代園林藝術生活的重要遺產。今年4月起，「樂林泉——中外園林文化展」在故宮展出。《文徵明東原圖》卷為明代絹本設色畫卷之引首，卷中有徐霖篆書「東園雅集」四字，畫面右上則題有隸書「東原圖」三字。