寧夏村民學校旁搭篷暫住　風雨天圍牆突倒塌　祖孫二人被砸身亡

6月13日，寧夏固原市一學校圍牆在風雨天下倒塌，砸中在牆外帳篷中的3人，其中祖孫兩人被砸身亡。



《極目新聞》報道，事發於寧夏固原市原州區寨科鄉，當地居民張濤（化名）因家中蓋房，一家人在寨科鄉中心小學圍牆外搭建帳篷臨時居住。

6月13日傍晚，當地突迎來暴雨、大風天氣，學校圍牆突然倒塌砸中帳篷。事發時，張濤50多歲的妻子和1歲多的孫女在帳篷內的床上休息，被倒塌的圍牆砸傷，送院搶救後不治，張濤懷孕的媳婦因距離圍牆較遠僅受傷。

學校圍牆倒塌。（極目新聞）

圍牆倒塌後砸倒帳篷。（極目新聞）

張家一名親屬稱，學校的地勢高於街道路面，圍牆下部分是磚和混凝土構築，上部分是金屬欄柵。祖孫二人疑被倒塌的圍牆砸中頭部，未能救回一命；孕婦傷勢較輕，目前在醫院進一步檢查。事發時，張濤和兒子正在新蓋的房屋內工作，逃過一劫。

該親屬稱，警方事後到場調查並拉起警戒線。家屬懷疑，可能是圍牆結構不穩、年久失修，在雨水的沖刷下才發生倒塌。6月15日上午，施工人員到場查看，可能要重建圍牆，但目前圍牆倒塌致人死傷的具體原因還沒調查清楚。

寨科鄉中心小學的工作人員稱，學校圍牆於2020年左右建設，平時巡查並未發現圍牆有明顯裂痕，此次倒塌的圍牆長10多米，大家對祖孫二人不幸身亡深表痛心。

學校圍牆倒塌。（極目新聞）

事發後，現場已圍起封鎖線。（極目新聞）

工作人員又稱，在圍牆外街邊樹下、電線下搭建帳篷本就有安全隱患，他不知張家人在此搭帳篷是否經過相關部門許可，但因帳篷搭在圍牆外，學校不便干涉。據他初步了解，為了穩定帳篷，帳篷一側有繩綁在圍牆上，可能是事發時大風襲來，繩索將圍牆拉倒。

寨科鄉政府主要負責人表示，張家曾向村委會報備過在學校圍牆外搭建帳篷，鄉政府知道他們在帳篷內存放過物資。6月13日傍晚，當地下暴雨，刮9級大風，張家部分人員在帳篷內避雨時被倒塌的圍牆砸中致死傷。初步判斷，圍牆倒塌與大風刮倒帳篷，帳篷綁在圍牆上的繩拉扯有關，事發後原州區警方已介入調查。鄉政府將爭取政策，幫扶張家。