「最易移民日本捷徑」恐消失？逾半申請人來自中國　擬收緊阻濫用

這幾年，「潤」（移民）成了內地現象級關鍵字。潤去哪？有的人選加拿大，有的人奔新加坡，而不少中產階級、富裕家庭、投資人把目標投向了一個「熟悉又陌生」的地方：日本。尤其是那張傳說中的「經營管理簽證」，不少人說它是「最容易拿永居」的合法通道。但最近，這條路怕是要被日本政府盯上了，準備收緊政策。



為什麼中國人特別愛選日本？答案很現實。說穿了，日本滿足了多數人對「安全、便利、文明社會」的想像：

治安好，生活便利，教育、醫療體系完善；

地理距離近，語言文化差距不算大；

對外來移民的情緒相對溫和，門檻也沒那麼高；

最重要的是簽證政策對創業類移民很友好。



而其中，最熱門的一種簽證就是經營管理簽證。不看年齡、不要求語言、不管學歷，只要你投資500萬日元（約合人民幣23萬元），註冊公司、租個辦公室、請兩個正式員工，就能申請入境創業，簽證最多可停留5年。更關鍵的是——可以帶著全家一起來。於是，這張簽證就成了很多人「潤去日本」的首選。

數據說明，中國申請人是最大群體，根據日本出入國在留管理廳的資料，拿「經營管理簽證」的外國人中，中國人超過一半。從2015年到2024年，簽證持有人從約1萬人翻倍成長到超過2萬人，同時，日本整體外籍人口去年也再創歷史新高，達到380萬人，比前年增加10%。其中人數最多的是中國人，超過87萬人，其次是越南和韓國。這說明什麼？這不是一小撮人「嘗試潤」，而是一股穩定的趨勢。

被視為最容易移民日本的「經營管理簽證」因疑被濫用引起當地熱議，政府亦擬收緊政策。（YouTube@あしや Ashiya）

被視為最容易移民日本的「經營管理簽證」因疑被濫用引起當地熱議，政府亦擬收緊政策。（YouTube@あしや Ashiya）

被視為最容易移民日本的「經營管理簽證」因疑被濫用引起當地熱議，政府亦擬收緊政策。（YouTube@みんなの政治チャンネル）

被視為最容易移民日本的「經營管理簽證」因疑被濫用引起當地熱議，政府亦擬收緊政策。（YouTube@みんなの政治チャンネル）

政策可能收緊 原因就兩個字：太火

日本政府最近已經開始擔心，原本是為了吸引真正想來創業的人的簽證，現在被太多「想先拿身份再說」的人盯上了。有些代辦機構甚至專門「打包」服務，幫申請人弄公司地址、弄辦公照片、走個流程，根本不是真做生意，而是把簽證當成一種「投資換身份」的工具。簡單來說，政策本意是「歡迎創業」，結果用著用著變成了「曲線移民」。

現在日本官方已經意識到問題，正準備提高門檻。接下來會變難？幾項關鍵收緊措施曝光。根據《彭博》和日媒報道，日本政府已在研議以下幾項調整：

1. 提高最低投資金額

目前門檻是500萬日圓，考慮大幅提升，參考韓國目前要求的3億韓元（約160萬元人民幣）左右。

2. 加強申請後的監管

申請人被要求在抵達日本後的兩年內提交企業獲利能力或可行性報告，包括融資記錄、營運報表等資料。也就是說，未來不僅得拿出更多錢，還得「做出點業績」才能留下來，不能只靠「P個商業計畫書」就過關了。

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對哪些人影響最大？主要是「為了身份而申請」的人

這波調整，對以下兩類人打擊最明顯：

1. 不是想創業，只是想拿身份的申請者：套路基本上堵死；

2. 小型新創公司、剛起步的華人創業家：將面臨更嚴格審查和更高門檻



以前你可能只需要資金+代辦團隊，現在你得真掏錢、真經營、真繳稅，才有可能留下來。雖然對認真創業的人也是一種壓力，但也有正面作用：過濾掉「濫用政策」的人，避免整個制度被搞垮。

一個現實提醒：移民從來都沒有「長期穩定的捷徑」

無論是日本經營管理簽證，還是早年的葡萄牙黃金簽證、澳洲188A簽證，只要哪種途徑被太多人「蜂擁而上」，最終都會被收緊甚至取消。沒有哪個國家會無限度地讓你「低成本換身份」。

對於真正有計畫、有誠意移居他國的人來說，早點行動、長線規劃，遠比等低價、鑽政策空子來得安全可靠。

日本這道門還沒關 但已經變窄了

從「日本好拿身份」到「政策要收緊」，時間只過去了不到10年。對還在考慮潤日本的人來說，現在是個十字路口：

真打算長期在日本生活、發展的人，不妨儘早準備，把流程正規走好；

抱著「走捷徑」的心態的人，恐怕得另尋他路。



畢竟，「潤」這件事從來都不是一蹴而就，而是用腳走出來的一條長期路線。

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