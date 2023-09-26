台男夢想娶日本妹　赴日結婚生子卻是地獄開端　畢生積蓄全被奪去

台灣男生「阿廉」分享從小夢想就是娶日本女生，因聽說她們賢慧、顧家又善解人意，結果他長大為了愛遠赴日本。



娶了日本女生還生小孩，卻是地獄開始，生病暴瘦23公斤，辛苦工作了10多年，2700萬日圓（約142萬港元）全被對方拿走。

一件事「嚇到暴瘦23公斤」 某天回家突見老婆已消失留下這紙條（點圖了解更多）：

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阿廉接受《不要鬧工作室》訪問指出，他2004年在奇摩交友認識一位日本女孩，對方是個喜歡台灣的上班族，「後來她來台灣留學，我們開始交往到同居 ，2006年她回國，當時我以為感情就這樣斷了。但她提議我去日本發展，於是我就拋下台灣的機車雜誌主編工作，去日本重新發展並跟她登記結婚」。

阿廉說，緊接而來的是求職問題，第一自己不會日文，第二沒日文學歷，也沒有錢，於是他仗著配偶簽證，留在日本一邊打工，一邊去市公所學免費日文。

半年後考到JLPT 2級，順利進去夢寐以求的賽車學校就讀，當時妻子辛苦在會計師事務所工作。

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阿廉回憶，他畢業後本來要去西班牙賽車隊工作，但因妻子反對，只好在關東找到別的車廠工作。

但搬到關東後，關西出身的妻子開始適應不良，每天鬱鬱寡歡，「而我每天早上6點出門，半夜2點回家，就這樣漸行漸遠。妻子後來懷孕，獨自搬回關西，還丟下一句『要不要來隨便你』」。

阿廉表示，於是他辭了最愛的工作，去關西跟妻子重新開始，但新公司又派他去外國，每個月3周在外國，只有1周在日本。

連續3年的外派人生，於是本來就有裂痕的感情破洞又更大，「我覺得唯一能補償她的，就是我好好賺錢工作，我的銀行存摺、印章、提款卡全部給她，我從不過問」。

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阿廉提到，爾後業務結束回到日本，妻子提到要買房子。「這些年我只顧著賺錢，沒注意家裡存款，於是我問她帳戶狀況。沒想到她回答，『沒有儲蓄、一毛都沒有』。在日本工作10幾年，把薪水全部上繳給妻子，也不曾領過零用錢的我，嚇到身體出問題，賀爾蒙內分泌失調，瘦了23公斤。」

「當我生病，她對我只有冷酷無情，夫妻關係有名無實。」 阿廉說，決定跟妻子離婚，對方一開始裝作不能接受，但開始常常消失不在家。

某次他去國外出差回來，發現家裡東西都被搬空，桌上有張紙條寫著：「我照你的要求搬出去了，以後有事找我律師談。」

阿廉指出，幾個月後收到法院傳票，內容是「婚姻費用請求」，而婚姻費用就是夫妻沒離婚分居時，收入高的要負擔收入低的生活費。「日本法律是不管她去哪，只要婚姻關係還沒解除，就要負擔對方生活費，法院可以強制執行。」

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阿廉表示，日本法律保障有孩子的婦女，不論對方有多不對，「我每個月必須要給她9萬（日圓，下同，約4,730港元），直到我們孩子滿22歲。我的房租一個月8萬（約4,200港元），稅金8萬多，再加上這筆9萬費用，薪水扣到剩下零頭。加上我是外地人，不能有不良紀錄，當初變賣愛車，跟銀行借貸，就是為了付這些錢」。

「我終於體會到這段異國婚姻根本是地獄。」阿廉提到，後來多虧了一群日本專業律師團隊，幫他順利離婚，之後整理帳戶，發現妻子在搬走前，這幾年在他不知情的情況下，總共拿走2700萬日圓。

但他也強調：「我的故事不代表所有人的遭遇，肯定世界還存在真愛，我只能說我現在過得很好。」

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