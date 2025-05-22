「中國女賭神」濟州島賭場玩Poker下注5元贏119萬　開業以來首次

女賭神降臨！



一名30多歲的中國籍女遊客在本月15日至南韓濟州神話世界（Jeju Shinhwa World）旗下的藍鼎娛樂場，玩「三張牌撲克」（Three Card Poker）遊戲時，下注1000韓元（約5.6港元）就贏得2.1億韓元（約119萬港元）的頭獎。也是藍鼎娛樂場2018年開業至今，首度開出頭獎。

濟州藍鼎娛樂場。（文顥宗攝）

藍鼎國際舉辦濟州神話世界開幕典禮，當年獲不少當地政府官員「撐場」。（文顥宗攝）

該名中國女性玩「三張牌撲克」時下注1000韓元並成功抽中「皇家同花順」，一舉贏得頭獎2.1億韓元。（示意圖，愛刀網）

濟州神話世界在昨（21）日向《韓聯社》透露，這位幸運得主是一名30多歲的中國女性，她玩「三張牌撲克」時，下注1000韓元並成功抽中「皇家同花順」（Royal Flush），一舉贏得頭獎2.1億韓元。這也是藍鼎娛樂場2018年開業至今，第一次有賭客贏得頭獎。

藍鼎娛樂場是濟州島規模最大的外籍人士專用賭場，佔地約10000平方米，專用博弈場地面積約為5500平方米，擁有超過200台老虎機及155張電子賭桌。新穎的博奕遊戲和世界級的規模與營運，吸引世界各地遊客前來挑戰。

近年來濟州島博弈產業迅速發展，尤其藍鼎娛樂場與神話世界和神話酒店相結合，每年都吸引數百萬旅客。藍鼎集團主席兼董事仰智慧曾在開業時表示，神話世界並不單只經營賭場，酒店、主題樂園和水上樂園設施都是重點項目。他要將濟州島的旅遊觀光全力發展起來，如今濟州島觀光產業相比以往，的確吸引更多旅遊人潮。

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