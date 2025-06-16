老翁胸痛求醫　檢查竟發現體內藏完整塑膠牙刷52年：以為會消化

安徽省一名64歲楊姓老翁近期因胸痛就醫，沒想到醫生竟從其體內發現一支陳年牙刷。他坦言這支牙刷在其12歲時誤吞，害怕被父母責備，加上以為會溶解消化，竟一路滯留在體內52年。所幸經手術後順利取出，老翁無生命危險。



據內媒《縱覽新聞》報道，楊姓老翁近期因胸痛難耐，就醫接受檢查。沒想到醫生在給其進行胃腸鏡與影像檢查後，發現老翁體內有一支塑膠的兒童牙刷。醫生指出，在十二指腸球部彎曲處發現牙刷蹤跡，所幸牙刷長期未移動，所以腸壁並未產生嚴重傷害，不過仍緊急為老翁開刀取出。

這支牙刷竟陪伴了他長達52年：（按圖了解）



楊姓老翁後續坦言，這支牙刷是他在12歲那年誤吞下肚的，當時害怕告訴父母會被責備，加上以為牙刷會被自然溶解消化掉，所以一直不以為意。經檢查後才知，原來牙刷這52年來，都一直待在自己體內。

醫生受訪指出，誤吞異物一定要立即就醫，千萬不要因害怕或羞愧而不敢開口。如果異物在消化道內長期滯留，恐怕會產生有毒物質，除了破壞腸壁外，還可能引發代謝性疾病或慢性器官損傷，進一步造成感染性休克或腸穿孔等嚴重併發症。

延伸閱讀：山東男子誤吞藍芽耳機「這裏」傳出音樂聲 自嘲：應該沒人見過

+ 3

延伸閱讀：

神蹟？泰國男胸口中彈竟沒死 子彈卡佛牌撿回一命

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】