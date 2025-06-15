男子足浴店全身按摩後隔天下體劇烈不適！確診｢睾頭囊腫｣索償5萬

浙江省杭州市一名男子，指稱在足浴店接受按摩後，下體不適，就醫後診斷為「左側附睾頭囊腫」，他認為這是「按摩過程操作不當」，要求店家賠償約5萬元人民幣，目前兩方正在協商。



綜合內地媒體報道，這名杜姓男子從事建築業，日前他到一家足浴店進行全身按摩，花費598人民幣。但按摩後第二天，他突然感覺下身劇烈不適，行動困難，前往醫院檢查，結果顯示為「左側附睾頭囊腫」。

杜姓男子日前到一家足浴店進行全身按摩，但按摩後第二天，他突然感覺下身劇烈不適，檢查後確診為「左側附睾頭囊腫」。（微博截圖 / @浙江教科）

醫生表示，這個病可能與細菌感染或外力損傷有關，杜男回憶，「按摩當時技師確實按到了我的腹股溝附近，我感覺有點不舒服，但沒太在意。沒想到第二天會這麼嚴重，根本走不了路。」

對此，足浴店方面表示，已為杜男支付相關醫藥費用，誠意處理此事，但對於高達5萬元人民幣的「誤工費」索賠，業者認為難以接受，業者說，「我們不是推卸責任，但附睾囊腫本身也有其他誘因，醫院沒有明確指出因按摩造成。我們願意合理補償，但金額必須依據實際情況來談。」

足浴店方面表示，已為杜男支付相關醫藥費用，誠意處理此事，但對於高達5萬元人民幣的「誤工費」索賠，業者認為難以接受。（微博截圖 / @浙江教科）

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