百萬粉絲網紅拒還債卻全國巡演　湖南法院跨省「追星」豪車內擒人

湖南湘潭市中級人民法院消息，百萬粉絲網紅楊某拒還債務還全國巡演，法院執行局跨省1300公里執行，運用大數據鎖定其邁巴赫（Maybach）座駕，1分鐘內將其控制。



法院介紹，楊某憑借獨特的嗓音和直播平台的助力，在網上迅速爆紅，擁有百萬粉絲的她開啟了全國巡回演唱會之旅。然而，隨着名氣的攀升，她卻選擇隱匿行蹤，試圖逃避法院生效判決的債務償還責任，讓執行難度增加。

在演唱會開始前48小時，湖南省湘潭市雨湖區人民法院執行局獲得一條關鍵線索，楊某將在雲南某地登台演出。執行局連夜制定方案，立即安排執行法官和司法警察組成行動小組，開啟跨省執行之旅。

楊某因拒還債被法院控制。（湘潭市中級人民法院）

執行團隊抵達目的地後，通過某直播平台精準定位變更後的演出場館及下榻酒店，運用大數據鎖定楊某專屬邁巴赫座駕。

演唱會落幕時，執行團隊已蹲守16小時。凌晨1時15分，楊某乘坐邁巴赫準備離開。執行團隊一路尾隨並趁機圍堵，在1分鐘內控制楊某。隨後，執行團隊借用當地派出所場地，連夜對楊某展開問詢。

楊某當場支付54萬餘元，並承諾剩餘金額分期履行。（湘潭市中級人民法院）

經查明，楊某近一年巡演收入70餘萬元均用於償還其他債務，卻故意規避法院生效判決。執行法官要求其出示支付寶流水等關鍵證據，並告誡其轉移財產行為已涉嫌拒執罪。經過連夜協商，雙方終於凌晨5時達成執行和解，楊某當場支付54萬餘元，並承諾剩餘金額分期履行。

鑑於楊某職業特性，徵得申請人同意，法院暫時解除「限高」措施，並嚴正警示，若楊某違反和解協議，法院將對其採取一切強制執行措施，直至以拒執罪移送。同時執行團隊向楊某的經紀公司送達《協助執行通知書》，明確禁止為其提供高消費便利。