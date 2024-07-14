網紅以抑鬱症為由拖欠10萬租金　房東揭豪遊新西蘭　遭上銬即付錢

上海一名尹姓女網紅租屋經商，事後卻拖欠15萬元（人民幣，下同，約港幣16萬3千元）房租沒付，更是聲稱自己罹患抑鬱症、沒錢歸還，沒想到出國旅遊、拍寫真的照片被發現，因此當庭被上銬，嚇得她立即支付2萬元（約港幣2萬2千元），並且請求房東諒解。



女網紅欠租67萬拒繳。（微博截圖）

綜合內地媒體報道，尹女平日經營網絡社群，因面容姣好美艷，擁有許多粉絲追隨。不過，尹女幾年前在上海租房經商，向吳姓女房東租了房子，沒想到竟欠租不繳，最後一共欠下了15萬元。

尹女被吳姓女房東告上法院後，立即求情聲稱自己患有抑鬱症，並且先付了5萬元（約港幣5萬2千元），請求吳女給她時間緩衝。吳女聽完後心軟，於是向法院申請解除對尹女禁止高消費金額的限制。

涉事網紅後來竟豪遊新西蘭，更打卡放上社交平台分享。（微博截圖）

涉事網紅後來竟豪遊新西蘭，更打卡放上社交平台分享。（微博截圖）

怎料尹女的限制被解除後，立即故態復萌，不但飛往新西蘭旅遊，甚至還會外拍寫真照片，社交平台上也時常更新吃喝玩樂的動態，生活過得相當滋潤。吳女看完後忍無可忍，一想到房租一直被拖欠，於是申請強制執行。

尹女到場以後，又以罹患抑鬱症為由拒絕還錢，甚至說自己下午有拍攝工作，需要趕快離開，直到被戴上手銬，才發現事情鬧大了。尹女於是再度求情，制定了還款計劃，並且當場先付給吳女2萬元，才終於被釋放。

業主吳女士難忍被網紅欺騙，因此作出行動。（微博截圖）

網紅至自己被戴上手銬才知事態嚴重，終才認真與業主吳女士商討還款方案。（微博截圖）

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