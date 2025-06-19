江蘇大劇院職員自稱用CCTV搜尋美女觀眾　被轟選妃遭辭退

《南方都市報》報道，近日江蘇大劇院的一名員工被發現在社交平台發文評選「最美女觀眾」，稱會「透過琉璃幕的縫搜尋各種款式的辣妹、姨姨、公主、富貴花」，引發網絡熱議。江蘇大劇院回應事件指，已於第一時間停止涉事員工所有工作，並予以辭退。



據報道，近日有內地網民發現有網友發現江蘇大劇院舞台監督曹某（2022年入職）在個人公眾號發佈文章，評選「最美女觀眾獎」，指自己會利用劇院CCTV觀察女觀眾外貌。

涉事文章提到：「中場休息時，我們還會透過琉璃幕的縫搜尋各種款式的辣妹、姨姨、公主、富貴花，總能有所收穫。」並配上一張對準長沙梅溪湖大劇院一至三層觀眾席拍攝的照片。

涉事文章。（南方都市報）

事件引發網絡熱議，有人質問：「我記得你們這劇15個主要角色里有13個都是女演員吧，這些大家都很喜愛的女孩子們是否也被這樣評頭論足過呢」「必須處理你們舞台監督的問題，我花錢買票不是花在這種人身上的」「觀眾花錢看戲，結果自己被劇院免費觀看了」。

6月18日晚，江蘇大劇院官方微博發佈聲明稱：「我司已於第一時間停止其所有工作，並按照相關規定予以辭退。劇院將進一步強化工作人員教育管理，杜絕此類事件發生。」

江蘇大劇院聲明。（@江蘇大劇院）

江蘇大劇院出品的舞劇《紅樓夢》將於八月赴港演出。（康文署網站）

江蘇大劇院出品的舞劇《紅樓夢》將於八月赴港演出。據介紹，該作品以賈寶玉與林黛玉、薛寶釵的愛情為主線，從「十二金釵」視角重構劇情，既是對中華傳統優秀文化的致敬，亦以年輕一代視角對民族文學經典進行重新演繹。