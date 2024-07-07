長壽秘訣｜92歲日本飲食專家永山久夫：每天吃8食材健康又護腦

日本92歲老翁永山久夫是知名飲食文化史研究家，以研究「長壽飲食」聞名。



新冠疫情前，他每個月會進行約10次演講，現在也經常活躍在電視或廣播節目上。

日本92歲老翁永山久夫是知名飲食文化史研究家，以研究「長壽飲食」聞名。（YouTube@永山久夫の長寿王国）

日本92歲老翁永山久夫是知名飲食文化史研究家，以研究「長壽飲食」聞名。（YouTube@永山久夫の長寿王国）

他近日受訪時透露，為了維持健康與防止失智，每天固定會吃8種食材。

長年研讀文獻 到訪各大以長壽聞名的縣市 歸納出最健康的食材

長壽秘訣｜92歲日本飲食專家永山久夫：每天攝取這些食材健康又護腦（01製圖）

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《週刊女性》報道，永山久夫20歲左右罹患肺結核，促使他開始注重飲食，確保攝取需要的營養，防止再次有大病。

他現在每天一定會食用芝麻、大豆、梅乾、魚、胡蘿蔔與茶。這是他長年研讀文獻、前往日本各大以長壽聞名的縣市採訪後，歸納出最健康的食材。

日本政府日前在會議上提議，將定義高齡者的歲數從65歲提升到70歲。永山指出，隨着壽命增加，為了維持生計，高齡者必須同時保持體力與智力。

因此除了注重身體健康之外，維持大腦健康也相當重要。

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而雞蛋、魚、大豆和大蒜是能改善大腦健康的超級食物，他每天也會積極攝取。

蛋黃中的卵磷脂可助膽固醇代謝，成為血管清道夫，防止動脈硬化，同時也能加強記憶力。

鯖魚和沙丁魚等「青背魚」，也能預防大腦功能下滑。

此外，永山每天都吃納豆。

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除此之外，永山稱平安王朝遺留下來的文獻顯示，當時的人把芝麻、大豆、魚、雞肉、大蒜、白蘿蔔視為能常保年輕的食物。

由於醫學、科學與營養學都不發達，這是當時的人實際食用後所認證的健康食材。

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