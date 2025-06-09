女童11歲生日禮物竟是勞力士＋SUV　炫富媽：只花了185萬對不起

馬來西亞一名女企業家日前為11歲女兒舉辦奢華生日派對，斥資達100萬令吉（約185萬港元），還在社群媒體上表示「只花了一百萬，請原諒媽媽」，引發網友批評，認為她炫富過頭。



根據「海峽時代」報導，該名母親為法哈娜．查哈（Farhana Zahra），經營美容與保健產品相關事業。她於6月3日在TikTok上傳影片，記錄女兒生日派對場面，包括氣球布置、生日蛋糕與眾人合唱祝賀。

馬來西亞女網紅法哈娜查哈斥資100萬令吉為11歲女兒舉辦奢華生日派對，還送女兒勞力士及豐田SUV作禮物，遭網民炮轟。（TikTok影片截圖）

馬來西亞女網紅法哈娜查哈斥資100萬令吉為11歲女兒舉辦奢華生日派對，還送女兒勞力士及豐田SUV作禮物，遭網民炮轟。（TikTok影片截圖）

馬來西亞女網紅法哈娜查哈斥資100萬令吉為11歲女兒舉辦奢華生日派對，還送女兒勞力士及豐田SUV作禮物，遭網民炮轟。（TikTok影片截圖）

馬來西亞女網紅法哈娜查哈斥資100萬令吉為11歲女兒舉辦奢華生日派對，還送女兒勞力士及豐田SUV作禮物，遭網民炮轟。（TikTok影片截圖）

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影片中，她與丈夫及3名女兒身穿全黑禮服，自家樓梯緩步而下，走上戶外舞台為長女「Yaya」慶生。

派對上，法哈娜送出多樣高價禮物，包括Apple電腦、勞力士（Rolex）手錶，以及一輛Toyota Vellfire多功能休旅車（SUV），稱這是為鼓勵女兒實現成為企業家的夢想。

原諒媽媽，這就是我能給妳的所有，我只花了一百萬（令吉）。

她在影片中寫道，並透露女兒平日心願幾乎天天實現，讓她難以再挑選特別禮物。

影片曝光後迅速在網路引發熱議，吸引超過220萬人次觀看。部分網友認為她的用字與影片呈現方式過於高調，質疑其有意炫富：

不是要無禮，但真的太刻意了吧！

另一位網友則指出：

這不是教養孩子的正確方式，看來有點過度了。

也有不少人質疑送車給尚未成年的孩子是否實際：

想知道送車給不能開車的小孩的邏輯是什麼？他們甚至可能根本不會自己開車，因為家裡能請司機。

對於各界反應，法哈娜則在後續影片表示，當日除了替女兒慶生，也有贈送一輛豪車給前司機，表達感謝。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】