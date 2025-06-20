33歲男「上廁所玩手機」慘害腸子掉出13厘米！醫生籲勿超過這時間

河南鄭州一名33歲的男子日前一如往常在家上大號，一蹲就是2小時，怎料，腹部突然一股劇痛，還加上便血，令他著急前往醫院求助。



主治醫生高宗耀一看發現，男子的腸子竟掉出13厘米，是最嚴重等級的「三級脫肛」，病因與他長期久蹲廁所上大號有關。

北京大學深圳醫院消化科主任醫生何敏講解上廁所太久的危害及建議做法。（微博影片截圖）

但如果真的一直拉不出怎辦？看看醫生的建議：

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據《錢江晚報》報導，男子向高醫生坦言，自己上大號的時候，都會邊上邊看影片，久而久之成了習慣，每次都會蹲馬桶2小時左右。

高醫生也指出，男子到院的狀況已是相當嚴重，若晚些治療，恐造成往後只要打噴嚏咳嗽，直腸就會直接掉出的情況。

報導指出，久蹲或久坐馬桶時，會造成腹腔壓力壓迫直腸，導致黏膜與肌肉層分離，嚴重時整段直腸脫出肛門；如廁超15分鐘，肛門括約肌張力下降30%，則會失去固定直腸的能力；也會導致肛門靜脈淤血腫脹，加劇黏膜脫垂風險；超過3分鐘如廁即會阻礙靜脈回流，誘發痔瘡。

醫生提醒，上廁所玩手機就是在為健康「埋雷」，建議如廁時間控制在5至10分鐘，一旦超過10分鐘，各種健康風險將顯著增加，建議在馬桶腳下，墊15cm矮凳模擬蹲姿，調整直腸肛管角至130°。

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