英企業家胡潤辦「富豪以物易物遊戲」　成功用Labubu換百萬名車

英籍企業家、胡潤富豪榜創辦人胡潤（Rupert Hoogewerf）今年舉辦企業家禮物交換公益遊戲，起始以價值約10元人民幣的手機支架，透過與各企業家交換禮物，目標最終換取價值百萬人民幣的物品進行公益。



不料，胡潤竟先後換得泡泡瑪特（Pop Mart）創辦人王寧親簽限量版Labubu，以及無人駕駛車公司價值百萬的汽車。

英籍企業家胡潤舉辦禮物交換公益遊戲，以價值約10元人民幣的手機支架開始，後來竟先後換得Pop Mart創辦人王寧親簽限量版Labubu以及中國第一輛無人駕駛汽車。（抖音截圖）

王寧公司只剩一隻的親筆簽名Labubu 點圖放大瀏覽胡潤的交換過程：

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胡潤的交換遊戲從一個10元人民幣的手機支架展開，他親自拜訪多位企業家，逐步將禮物升級，藉此推動公益活動。他曾拿著透明藍寶石與王寧交換，換來一隻限量Labubu公仔，王寧還在Labubu耳朵上親筆簽名，並表示：

公司也只剩這一隻了。

而這隻棕色的限量版Labubu玩偶，之前在北京拍賣會中，有看似同款竟拍出82萬人民幣高價。

接著，胡潤原本打算用這隻Labubu與搜狐創辦人張朝陽交換禮物，張朝陽想回贈搜狐在台灣贊助馬拉松活動的獎牌。但張朝陽認為雙方禮物價值差距過大，擔心換了被批評，便將Labubu歸還胡潤。這一過程引來網友留言調侃：

「不知道有沒有後悔退還Labubu」

「他曾經擁有一隻Labubu，但他不知道珍惜」



最終，胡潤帶著這隻Labubu，找到「小馬智行」CEO彭軍，用Labubu換得中國第一輛無人駕駛車。該車為7年前的林肯車，車價30萬人民幣，配備的激光雷達就價值8萬美元（約63萬港元），總價近百萬人民幣。

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