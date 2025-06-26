NBA選秀｜218公分中國球員楊瀚森首輪中選　歷史第三人網民嗨爆

中國籃球員、218公分高被稱為「中國約基奇」的楊瀚森今年在NBA選秀會上首輪第16順位被灰熊挑中，由於這張籤已經透過交易給了拓荒者，楊瀚森將前往波特蘭開啟NBA生涯，消息迅速登上微博熱搜第一。



此前，他被預測落點將在第一輪後段甚至是第二輪才會中選，不過他卻在首輪就被相中，成為中國史上第9位在NBA選秀會獲選的球員，更是繼姚明、易建聯之後第3位在首輪被挑中的中國球員，成為今年選秀會最大驚奇。



據了解，年僅19歲的楊瀚森，此前就一度傳出有意願參加NBA選秀會，不過最終他選擇在CBA多磨練一年，並在本賽季代表青島繳出平均16.2分、10籃板、2.8助攻和2.7阻攻的全能數據，被稱讚充分發揮身高優勢也有不錯的傳球視野。

史上第3位在首輪獲選的中國球員

首輪選秀會，楊瀚森意外在第16順位獲得拓荒者青睞，成為中國史上第9位在NBA選秀會獲選的球員。

最近一次已是2016年的王哲林與周琦，選秀順位最高的則為2002年選秀狀元「移動長城」姚明，楊瀚森也是繼姚明和易建聯（第六順位）後，史上第3位在首輪獲選的中國球員。

網民點睇：

比火箭那年選土耳其mvp申京順位還高啊。 小伙子太爭氣了。全村人的希望。 爭取打出申京的水平，加油！

從現場採訪就看得出，雖然依舊表情淡定，但那種「手足無措」讓人看到了他內心的波瀾！再次祝福楊瀚森！這只是開始！

