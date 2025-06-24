NBA｜溜馬確認哈利貝頓阿基里斯腱撕裂 2個月內3巨星中招驚人巧合

溜馬主將哈利貝頓（Tyrese Haliburton）在NBA總決賽Game 7帶傷上陣，結果在第一節中段沒有碰撞下突然倒地，他不憤地拍打賽場地板，成為今屆總決賽讓人心碎一幕。

溜馬今季季後賽全靠他屢次末段超水準演出，這支東岸黑馬才能過完一關又一關，無奈終極一戰重創傷出，失去他的溜馬無法撼動雷霆，25年後再次在總決賽敗陣，哈利貝頓猶如悲劇英雄。溜馬證實他的右足阿基里斯腱撕裂，短短兩個月內，他與泰譚（Jayson Tatum）和尼拉特（Damian Lillard）3大巨星先後因為這個「籃球員終極噩夢」需長唞。



哈利貝頓（Tyrese Haliburton）在NBA總決賽Game 7首節傷出，溜馬證實他的右足阿基里斯腱撕裂。（路透社）

溜馬證實哈利貝頓右足阿基里斯腱撕裂

溜馬主將哈利貝頓在Game 7第一節初段三分球4射3中，領軍與雷霆拉成均勢。戰至首節餘下5分3秒，雙方比數16：16，他試圖在外線突破，加速時突然在沒有跟對手碰撞下倒地，狀甚痛楚的他不斷拍打地面，終在球隊工作人員攙扶下離場，右腳一直不能著地。

溜馬發聲明證實，「哈利貝頓經磁力共振掃描（MRI），確認他右足阿基里斯腱撕裂。今日稍後會安排到紐約，由Martin O'Malley醫生進行一個特別手術。」Dr. Martin是骨科名醫，專治足部和足踝傷患，亦是美國籃球國家隊軍醫，大量球星都找過他幫忙。

泰譚尼拉特同受此傷驚人巧合

阿基里斯腱撕裂的傷患，復原期一般需要8至10個月甚至更長時間，因此是籃球員最不遇到的終極噩夢。可是籃球員由訓練到比賽都涉及大量跳躍動作，加上現今比賽的極高速度和強度，往往將球員身體推到極限，今年季後賽短短2個月內，3大球星先後因此傷患倒下。

今年4月27日，東岸首圈公鹿對溜馬Game 4，尼拉特同樣在首節沒有跟對手碰撞下倒地，及後證實左足阿基里斯腱撕裂。5月12日，東岸準決賽塞爾特人對紐約人Game 4第4節，泰譚在一次爭奪籃球時失平衡倒地，他痛楚地抱着受傷右足，同樣是阿基里斯腱撕裂，然後就是最新的哈利貝頓。巧合的是，3大巨星同樣身穿0號球衣。

哈利貝頓受傷倒地一刻。（Getty Images）

球迷熱議：受詛咒的球衣號碼

哈利貝頓受傷後，網民紛紛熱議，不約而同表示：「今屆季後賽每個阿基里斯腱撕裂的球員都是穿0號，這件球衣受到詛咒」，「真是絕對瘋狂，0號一定是受到詛咒什麼的，我從未見過一個季後賽有那麼多超級巨星受重創」，「這是個他X的詛咒」，「零（Zero）理由不去相信這是陰謀論」，「這真是個瘋狂的巧合」。

溜馬教練卡利斯利（Rick Carlisle）談到哈利貝頓時坦言，「我們全部人都心碎了」，同時堅信愛徒將強勢回歸，「他必定會回來」。他感言，哈利貝頓在今屆季後賽以一人之力領軍入總決賽，創舉前所未見，「他是個偉大球員，總是以團隊為先」，期間不斷搖頭歎息，最後總結一句：「我為每個球員感到自豪」。