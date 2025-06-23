NBA總決賽｜哈利貝頓終極一戰首節受傷　溜馬負雷霆失隊史首冠

NBA終極一戰，定奪印第安納溜馬與奧克拉荷馬雷霆誰是今季盟主。在今季最重要一仗，溜馬主將哈利貝頓（Tyrese Haliburton）在第一節連轟三分球後，一次突破時倒地傷地，狀甚痛楚。



溜馬上場成功捍衛主場，將今年NBA總決賽帶進第七場，球隊史上首隻冠軍指環依然有望，卻在第一節迎來重擊。溜馬主將哈利貝頓第一節初段三分球4射3中，拿下9分，與雷霆拉成均勢。戰至首節中段，哈利貝頓試圖在外線突破，當他加速時，在沒有碰撞下倒地，狀甚痛楚，他不斷拍打地面，溜馬隊友隨即上前圍着哈利貝頓，隊友或教練卡拉奧（Rick Carlisle）都憂心忡忡，哈利貝頓的父親都擰擰頭。

哈利貝頓在球隊工作人員攙扶下離場，返回更衣室，右腳一直不能著地，ESPN場邊記者指哈利貝頓觸傷阿基里斯腱，情況令人擔心。ESPN記者Shams Charania早前透露，哈利貝頓的右腳小腿早前在第五戰拉傷，即使醫療團隊認為他需要休息兩星期，但哈利貝頓堅持出戰。

哈利貝頓受傷倒地，狀甚痛楚。（Getty Images）

畢竟是總決賽「搶七大戰」，溜馬沒有陷入主將傷出的陰影，眾將繼續奮戰，比分與雷霆緊咬，施亞琴（Pascal Siakam）﹑馬杜連（Bennedict Mathurin）﹑林赫特（Andrew Nembhard）分擔得分責任。林赫特在完半場前攻入三分球，亦是溜馬上半場的第8球三分球，溜馬以48：47領先進入下半場。

麥康奈爾第三節一口氣連入10分，惜比分未能追近。（路透社）

雷霆第三節加強防守，溜馬失誤數字增加，中段連入3球三分球，雷霆一下子將比分拉開至9分差距。哈利貝頓傷出後，麥康奈爾（T.J. McConnell）連續射入10分，惟一己之力未能收窄差距，完成三節後，溜馬落後13分。

溜馬在最後一節未能追近，更被雷霆一度拉開至21分的距離，溜馬的馬杜連負隅頑抗，一度將分差收窄至10分，惜溜馬依然以91：103告負，無緣球隊史上首個冠軍。