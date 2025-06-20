NBA總決賽｜溜馬主場挫雷霆追成3：3　9年來首次鬥到第七場

NBA總決賽第六場，溜馬主場以108：91擊敗雷霆，追成場數3：3，兩隊將會在香港時間下星期一（6月23）早上8時上演決定總冠軍誰屬的第七戰！上次NBA總決賽要鬥到第七場，已經是9年前的2016年，騎士擊敗勇士奪得錦標。

溜馬球星哈利貝頓（Tyrese Haliburton）在第五場拉傷右腳小腿，今仗如常正選，上陣23分鐘射入14分，包括3個三分球，並有一次精彩的偷波再助攻施亞琴（Pascal Siakam）入樽。



溜馬主場擊敗雷霆，場數追成3：3。（路透社）

在今場前領先場數3：2的雷霆，入局較快，反客為主，而溜馬就很慢熱，初段多次起手皆無功。雷霆開局打出10：2的攻勢，溜馬僅靠罰球才得2分。然而，施亞琴及時挺身而出，加上林赫特（Andrew Nembhard）的三分球，令溜馬追成10：10，這是全場唯一一次平手。儘管雷霆有今場入21分的基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）馬上回敬2分，但林赫特手感火熱，再轟三分超前，自此溜馬一直領先到完場。

哈利貝頓大戰SGA。（路透社）

在第二節初段，雷霆嘗試反撲，基捷斯阿歷山大及謝倫威廉斯（Jalen Williams）合力搶分，後者今場有16分進賬，一度拉近至落後1分之微。此時，由哈利貝頓及麥康奈爾（T.J. McConnell）雙控衛推動的溜馬頂得住，守住領先，再度拉開，將優勢擴大至超過10分。今場最精彩的一刻相信是完第二節前，哈利貝頓在後場偷到謝倫威廉斯的皮球，引球往前場反攻，交出一記「no look pass」，施亞琴在謝倫威廉斯面前「暴力入樽」！這次入樽令到溜馬領先到20分差距，半場溜馬領先64：42。

施亞琴入樽！（路透社）

【哈利貝頓精彩偷波及助攻片段】

第三節仍然是溜馬的世界，大部分時間保持超過20分的優勢。完第三節時，更加拉開到90：60的30分差距。

溜馬今仗得分分佈平均，6位球員得分上雙，除了邁奧斯端拿（Myles Turner）手感較差，9射1中外，其餘4位正選都有雙位數得分。林赫特及艾朗尼史密夫（Aaron Nesmith）分別有17分及10分，哈利貝頓今場射入3球三分，得14分及5次助攻，施亞琴就造出「雙雙」，入16分及13次籃板。溜馬的替補亦給力，托平（Obi Toppin）射入全隊最高的20分，三分球7射4中，麥康奈爾亦貢獻12分。

最後，溜馬在最多一度領先31分之下，以108：91擊敗雷霆，追成場數3：3。溜馬及雷霆要打第七場決勝負，由雷霆主場，這場比賽在當地時間周日晚上演，即香港時間下周一（23日）早上8時舉行。

哈利貝頓射入14分。（路透社）

「我們只想保住主場。」溜馬主將哈利貝頓賽後說：「我們不想他們在我們的主場慶祝奪冠。背水一戰，我們只有拼力反擊……這是團隊的努力。」

雷霆主帥達洛特（Mark Daigneault）承認優勝劣敗，他說：「溜馬打得好，他們取得勝利。在48分鐘入面，他們大部分時間打得比我們好。他們全力進攻，控制了比賽。」