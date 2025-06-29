福建男童與家人登山失聯54天　搜救隊伍山澗發現遺體　排除他殺

5月4日，福建莆田8歲男童鄒某某與家人登山時在仙遊縣石谷解走失，警方、消防及志願者持續搜索，至6月26日，救援隊伍在山澗中發現一具屍體，經鑑定，確認死者身份為鄒某某。



6月28日晚，福建省莆田市仙遊縣人民政府新聞辦發布情況通報。2025年5月4日下午，男童鄒某某在仙遊縣西苑鄉石谷解走失。接報後，屬地黨委、政府即啟動應急響應機制，組織公安、森林消防等救援隊伍和幹部群眾、志願者，使用無人機、熱成像儀、搜救犬等手段措施，持續開展搜尋。

6月26日傍晚6時許，在西苑鄉與永泰縣交界的山澗中，發現一具屍體。經公安機關調查、勘驗、鑑定，確認該屍體為走失男童鄒某某，排除他殺。

鄒某某失蹤時身穿黑色條紋上衣、深色牛仔褲，藍綠色運動鞋。（小紅書）

有遊客曾在山頂拍攝到鄒某某的身影。（小紅書）

據此前報道，仙遊縣石谷解是莆田市境內最高峰，平時常有登山愛好者慕名而來爬山徒步。5月4日，男童鄒某某與家人同行到仙遊縣石谷解遊玩，當日下午2、3時，他從海拔1800多米的山頂往下走時和家人走散。

事發當日，有遊客曾在山頂拍攝到鄒某某的身影。另有網民稱。當日下午2時20分左右，在石谷解一處小山坡處見過鄒某某，他曾詢問對方是否獨自一人爬山，「男孩搖搖頭沒說話，臉色慘白」。