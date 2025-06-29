青少年吸食丁烷成癮　醫院頻接燒傷患者：嚴重可在呼吸道爆燃

近期，吉林大學第一醫院燒傷外科接連收治不少因吸食丁烷遭遇明火爆炸而嚴重灼傷的青少年患者。據介紹，丁烷是一種易燃易爆、無色的氣體，打火機亦使用丁烷作為燃料。丁烷吸入人體後會產生幻覺直至成癮；若接觸火源，可能會引發爆炸造成嚴重灼傷。



《央視新聞》報道，今年18歲的小鄭，2024年12月與朋友在旅館吸食丁烷時，因明火引爆氣體導致全身深度燒傷。

小鄭介紹，他和兩個朋友相約在小旅館玩，因為無聊，3人決定買打火機充氣罐吸食。事發當日凌晨3、4時，朋友下單購入打火機充氣罐，每人拿了3個，吸食過程中慢慢出現幻覺。

在網上就能購買打火機充氣罐。（影片截圖）

小鄭吸完後欲抽煙，劃火柴即引燃爆炸，「當時屋內氣體很多，旅館二樓崩開了，連一樓也受到了爆炸牽連」。3人受不同程度燒傷，小鄭達到三度燒傷。經歷了大大小小十幾次手術，小鄭保住生命，但全身都留下永久性疤痕，手指至今無法伸直。

小鄭介紹，第一次吸食丁烷是在燒傷事件的半年多前，當時朋友買了幾箱火機氣罐，他為了合群便開始吸食，吸完便出現幻覺，感覺時間過得很快，無憂無慮、沒有煩惱。

小鄭與朋友在旅館吸食丁烷時，因明火引爆氣體導致全身深度燒傷。（影片截圖）

小鄭與朋友在旅館吸食丁烷時，因明火引爆氣體導致全身深度燒傷。（影片截圖）

吉林大學第一醫院燒傷外科副主任石凱介紹，吸食丁烷群體主要有3個特點，他們多為16至19歲的青少年，男性占比高，單親家庭較多。此類爆炸燒傷面積通常超50%，部分達90%以上，致死率超10%。

丁烷爆燃不僅會導致體表燒傷，還會引發高致死率的吸入性燒傷。在一般的吸入性燒傷事件中，人在遭遇高溫煙霧等危險時，會本能地屏氣減少傷害。而丁烷吸入性燒傷，則是由於吸食者主動、持續地吸入高濃度氣體，遭遇明火後在呼吸道內發生爆燃，造成呼吸道黏膜嚴重灼傷，更可能迅速引發呼吸衰竭。

高中生小李同樣因丁烷爆燃引發嚴重燒傷，手指無法伸直。（影片截圖）

醫生介紹，爆燃氣體會致氣道黏膜壞死脫落，患者若不及時處理，可能在送院前就因氣道梗阻、呼吸功能衰竭死亡。

醫院稱，2024年起開始集中收治吸食丁烷爆燃致傷患者，至今已接診24批次青少年，單次最多同時收治7名重症吸入性燒傷患者。醫生在臨床中發現，這些患者通常還伴隨多臟器功能以及大腦中樞神經功能受損。

全國已有多地警方公布濫用丁烷的案件。2024年12月，黑龍江牡丹江市東安公安分局新安派出所查獲的吸食丁烷案件中，王某在朋友口中聽說，吸食丁烷能提神，便在網上購買幾瓶丁烷用於自己吸食，公安機關對王某給予行政處罰。

2025年2月，湖北武漢市公安局青山區分局新溝橋派出所成功拘捕4名涉嫌吸食丁烷的人士。4人均對吸食丁烷行為供認不諱，警方對涉案人員處以行政拘留。

丁烷氣罐在線上、線下的零售渠道廣泛銷售，未成年人可輕易獲取。（影片截圖）

根據國家現行法律規定，「丁烷」屬於危險化學品，暫不屬於新型毒品。當前，丁烷被列入《危險化學品目錄（2015版）》中（其品名是「正丁烷」，別名是「丁烷」）。

《治安管理處罰法》第三十條規定，違反國家規定，製造、買賣、儲存、運輸、郵寄、攜帶、使用、提供、處置爆炸性、毒害性等危險物質的，處10日以上15日以下拘留；情節較輕的，處5日以上10日以下拘留。