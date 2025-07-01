男子考上桂林一便民服務中心　被曝曾涉投毒殺貓　資格被取消

內地一名男子蘇某某考上桂林政府事業編制後，被發現與曾因虐貓被學校處分的蘇某某同名同姓，經確認為同一人。7月1日，平樂縣人力資源和社會保障局表示，該考生不符合招聘條件，取消其招聘資格。



涉投毒殺貓男子考上桂林政府編制。（截圖）

網友在社交平台發帖稱，十餘隻流浪貓接連死亡，指控該校一學生投毒所致。（澎湃新聞）

6月29日，有網民發現，在《桂林市2025年度事業單位公開考試招聘工作人員進入考察人選名單》中，一名考生蘇某某與此前曾因虐貓被學校處分的男子同名同姓，隨後招聘單位桂林市同安鎮確認，二者確實為同一人。

據介紹，蘇某某應聘的單位是桂林市平樂縣同安鎮便民服務中心，崗位是從事轄區內就業服務的管理宣傳服務工作，屬於事業編制。

政府公告。（大皖新聞）

據此前報道，多名網友2024年11月在社交平台發帖稱，位於湖北省武漢市的華中農業大學校內已有多達十餘隻流浪貓接連死亡，且疑似該校一學生投毒所致。不過學校工作人員稱，沒人能指出來這個學生，在什麽時間點進行了投毒。

網友在社交平台發帖稱，十餘隻流浪貓接連死亡，指控該校一學生投毒所致。（澎湃新聞）

網友在社交平台發帖稱，十餘隻流浪貓接連死亡，指控該校一學生投毒所致。（澎湃新聞）

2024年12月7日，華中農業大學發布情況通報介紹，11月25日，學校有關部門接到反映，近段時間校園內發生流浪貓疑似因人為傷害導致死亡。26日，學校有關部門與轄區派出所展開了聯合調查。經查，在校生蘇某某於今年10月至11月，共將5片人用某類藥物碾成粉末，分次兌水投喂了校內流浪貓。

校方通報。（@華中農業大學）

內媒評論文章指，公共服務崗位，是社會的道德標杆之一。錄用標準不僅關乎崗位匹配度，更關乎公職隊伍的整體形象和社會價值導向。讓有明確虐待動物劣跡者通過考察，無異於向社會傳遞危險信號：對生命的殘忍可以被容忍。嚴把品德關，將不符合者堅決擋在門外，是維護公平正義、守衛公序良俗的底線要求。

據《央視新聞》，平樂縣人力資源和社會保障局消息稱：近日，蘇某某參加廣西桂林市2025年度事業單位公開考試招聘，通過筆試、面試，進入考察環節。經考察核實，根據《桂林市2025年度事業單位公開考試招聘工作人員公告》第一條第四點、第十點規定，該考生不符合招聘條件，取消其招聘資格。