知名景區驢仔下體被迫「戴巨大遮羞套」！荒唐措施全因女遊客投訴

陝西知名景區黃河壺口瀑布的驢子近日被發現下體套着一個套子，引起許多遊客的好奇。對此，景區解釋，驢子先前遭到一名女遊客檢舉，認為「露出生殖器不雅觀」，他們只好將驢子的下體用一個「遮羞套」套起來。



黃河壺口瀑布是陝西知名的景區，遊客們前往該地旅遊時，都會特別跟一隻精心打扮的驢子合影。不過，最近有不少遊客發現，驢子的下體套着一個巨大的塑膠套，非常詭異。

景區工作人員解釋，有女遊客來訪之後，檢舉驢子露出生殖器非常不雅觀，管理單位只好改進，將驢子的下體塞入特製的塑膠「遮羞套」裏。

陝西一景點的驢子竟被迫戴套子遮下體，引到網民熱議：（按圖了解）



此舉令許多網友相當傻眼，認為若比照辦理的話，動物園裏的動物不就全部遭殃了：

．「人要是髒了，看甚麼都髒的！」

．「毛驢太可憐了，被迫打工營業，還要一輩子套着套子。」

．「這種腦殘投訴還能成功才是問題！」



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