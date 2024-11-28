參加中國綜藝改變職業生涯　「歌王」Jessie J：觀眾是我的底氣

「6年的時間，對我來說感覺只過了5分鐘。」

6年前，被中國粉絲親切稱為「結石姐」的國際天後Jessie J，在《歌手2018》節目中拿下第一個外國「歌王」。儘管彼時的她已經在國際上成名已久，但那次的契機才真正讓Jessie J走進更多中國觀眾的視野。

6年後，Jessie J攜最新巡演強勢歸來，9天時間走遍4座城市。「老實說，我已經迫不及待了。我很興奮能夠回到中國演出，實際上我希望這次巡演的時間能更長。」



Jessie J。（中國新聞網）

CHINA，十年之緣

可能許多人以為Jessie J與中國的緣分始於2018年，實際上還要更早。

2014年，已經憑借《Do It Like A Dude》《Price Tag》《Domino》等歌大火的Jessie J，首次在中國開啟巡演。

儘管已經過去十年，Jessie J對於這次來華演出仍記憶猶新。「我永遠不會忘記我第一次來中國。我記得自己被那裏所有粉絲的愛和關心所淹沒，感覺置身於一個完全不同的世界。」

「我記得有幾個人在見面會上暈倒了，我當時很困惑為什麽人們見到我會這麽興奮，也很擔心他們。」演出期間，中國粉絲們滿滿的熱情與支持，讓Jessie J驚喜又難忘，「中國粉絲送給我的禮物，是我整個職業生涯中收到的最周到的禮物。」

Jessie J。（中國新聞網）

十年過去了，再一次回到中國巡演的Jessie J難掩激動，出發前她已經迫不及待地計劃好下飛機後的行程。

「我每次到中國時的流程都是一樣的。我想我會先入住酒店，洗個澡、換身衣服，接着去散步，讓自己沉浸在那裏的文化、感覺、天氣、人民中，讓自己適應那裏的能量。」

儘管此次行程緊湊，但Jessie J意外發現竟然還有幾天休息日。開心之餘，她立即為此精心安排了一番，「我們計劃去看看當地的文化和歷史，嘗一嘗當地美食，這絕對是我在中國最喜歡做的事情。」

不僅如此，她還在中國的社交網站上發帖征求意見：有什麽好吃的、好玩的通通發過來！已知的打卡清單上規劃了看熊貓、吃川菜、爬長城……

對於演唱會，Jessie J透露除了會演唱中國粉絲們喜愛的熱門歌曲外，還準備了《歌手2018》時期的特別曲目，希望能夠滿足粉絲們的期待，為他們帶去能量。

2018年，Jessie J在成都演出。（中國新聞網）

參加中國綜藝「改變了我的生活和職業生涯」

現象級音綜《歌手2024》時隔四年重啟，成為今年的熱門話題之一。作為該節目首位也是目前唯一一位外國「歌王」，Jessie J一直關注着這檔節目。

其實早在《歌手2024》播出前，Jessie J就已經通過美國歌手香緹·莫(Chanté Moore)了解到節目的最新進展。「實際上，香緹·莫在收到節目邀請時就找到了我，我想她當時應該已經答應了，但是想找我了解一下更多的情況。」

「我對她說，女孩，這將是你做過的最好的事情。」節目播出後，Jessie J也一直持續關注着，她為香緹·莫在節目中的精彩表現由衷的開心。當然，這也不免讓她再次回想起，自己曾經那段相似的「旅途」。

Jessie J。（中國新聞網）

2018年，重量級音綜《歌手2018》已經來到第六季，儘管此前該節目裏外籍歌手的表現可圈可點，但彼時Jessie J的加盟仍掀起一波新的高潮，討論度空前高漲。

而Jessie J的表現不負眾望，多次貢獻「教科書級的表演」。充滿爆發力的嗓音、穩健大氣的台風、自信張揚的裝扮，讓她遊刃有餘地掌控全場，並一舉奪下當年的「歌王」。「《歌手2018》節目將我的聲音完全地展示出來，這對我來說是非常重要的事情。」

Jessie J吐露《歌手2018》在很多方面改變了她的生活和職業生涯，無論是以不同方式向大眾展示她能做到的許多事情，亦或是與中國優秀歌手互相交流切磋，以及通過節目在中國甚至國際上受到諸多矚目等等……

「這檔節目真正幫助人們理解了我是一個什麽樣的歌手。同時它也為我打開了一扇大門，讓我與中國的連結更加緊密、緣分更深厚，這太不可思議了。」

Jessie J奪得《歌手2018》總冠軍。（Jessie J社交網站截圖）

幸運的天才，也會陷入自我懷疑

1988年出生的Jessie J，全名是Jessica Ellen Cornish。音樂就像是她與生俱來的本能，要知道嬰兒時期的她，學會說的第一句話「jam hot(果醬很熱)」，就源自Jessie J的姐姐經常在她耳邊哼唱的歌曲《Dub Be Good To Me(只要對我好》中的歌詞。

對於上天賦予的才能，Jessie J自認是一個幸運的人，「就像有些人擅長科學，有些人擅長數學，有些人擅長烹飪，對我來說，我的聲音總是超越了我所做的一切。」

即便很多人擁有驚人的天賦，但卻並非所有人都可以將愛好轉化為職業，因此Jessie J對於自己能夠走上職業歌手之路，始終懷着一顆感恩之心。

「我非常感謝我的父母，在我年輕時以他們的方式愛我和培養我，讓我有機會去舞蹈學校和參加演出，從很小的時候就開始培養我的天賦，同時讓我保持健康而不是很瘋狂的生活方式。」

Jessie J。（中國新聞網）

儘管在外界看來，Jessie J的職業之路可謂一帆風順——15歲出演電視節目獲得「最佳流行歌手獎」；17歲加入女子團體並簽約唱片公司；22歲發行首支單曲 《Do It Like A Dude》初露鋒芒，並獲得2011年BBC評選的年度新聲。

隨後自作曲《Price Tag》大爆，成為《英國好聲音》(The Voice UK)最年輕的音樂導師，擔任倫敦奧運會閉幕式表演嘉賓，與愛莉安娜·格蘭德(Ariana Grande)和妮琪·米娜(Nicki Minaj)合作《Bang Bang》……

然而身為「完美主義者」的Jessie J，對自身要求極為嚴苛，也曾常常陷入自我懷疑。「我經常下台後想，哪些可以做得更好？我還可以改進什麽？」

「觀眾是我的自信與底氣」

直到現在，每次上場演出前Jessie J依舊會抑制不住的緊張、憂慮，她清楚這是在乎的表現。所幸隨着年齡的增長，這種焦慮已經在慢慢減少，「因為我知道觀眾中的每個人都是來支持我的，這是一件很美好的事情。」

四下無人的時刻，Jessie J經常會默默地想象自己坐在觀眾席上，看着自己。「如果我是觀眾，會想看我做些什麽？我肯定不會想看到我害怕或不自信的那一面，所以這就是幫助我自信的一種方式。」Jessie J對自己說，「去吧，女孩，你沒有什麽可失去的。」

音樂是Jessie J與歌迷之間的能量轉換器，就像觀眾是Jessie J自信與底氣的根源，同時她的音樂也感染、激勵着無數聽眾。

這麽多年，Jessie J總能聽到別人對她說：「Jessie J，是你的音樂拯救了我的生活。」而她的回覆永遠是——「請不要忘記是你救了你的命，而我只是把它唱了出來，僅此而已。」

Jessie J。（中國新聞網）

一個來自倫敦埃塞克斯郡的女孩、一個有夢想的小孩，是Jessie J最簡單卻真實的自我剖析。

「最開始我只是寫了一些關於我的感受和經歷的歌曲，而這可能是人類共同經歷的事情，或許這就是為什麽我的第一張專輯能夠引起共鳴的原因。」

「人們通常在有了名聲之後，會對現實生活中的感受變得有點扭曲。我一直試圖保持一個不那麽出名的視角，持續創作出讓大眾產生共鳴、感到親近的音樂。」

本文獲《中國新聞網》授權轉載。

