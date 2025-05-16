90歲爺爺出戰國際運動會短跑鐵餅樣樣齊　竟是「這天王老婆至親」

2025雙北世界壯年運動會（世壯運）將於5月17日至30日登場，吸引各地好手報名參加。



就連天王周杰倫岳祖父、昆凌90歲的爺爺Laurence Quinlivan也報名了這屆世壯運，將參加100米、200米田徑、鐵餅、鉛球等運動項目。

天王周杰倫岳祖父、昆凌90歲的爺爺Laurence Quinlivan是運動好手，年輕時曾奪澳洲高中錦標賽鉛球冠軍。（微博@昆凌）

天王周杰倫岳祖父、昆凌90歲的爺爺Laurence Quinlivan是運動好手，年輕時曾奪澳洲高中錦標賽鉛球冠軍。（昆凌IG）

Laurence Quinlivan2024年奪得常青田徑85歲男子組100米冠軍，周杰倫也開心分享岳祖父參賽影片，（周杰倫IG）

今年他更備戰世壯運，報名了世壯運100米、200米田徑、標槍、鐵餅與鉛球等5個項目。（Facebook@Laurence Quinlivan）

今年他更備戰世壯運，報名了世壯運100米、200米田徑、標槍、鐵餅與鉛球等5個項目。（Facebook@Laurence Quinlivan）

據了解，昆凌爺爺和爸爸都是運動好手，Laurence Quinlivan年輕時曾是澳洲高中錦標賽鉛球冠軍，2024年還報名參加「常青田徑國際錦標賽」，更一舉奪下85歲男子組100米冠軍，當時周杰倫也在社群開心分享岳祖父參賽影片，感動表示：

Congrats（恭喜），Hannah（昆凌）的爺爺，90歲，仍然不想輸。

今年他更備戰世壯運，報名了世壯運100米、200米田徑、標槍、鐵餅與鉛球等5個項目，常青田徑協會理事陳淑華就曾透露，昆凌爺爺去年就為世壯運積極備戰，會報名5個項目，擴大他的範圍，有自信打破上次100米成績。

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