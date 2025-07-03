廣州酒樓收11元「白開水費」　網友質疑：是加了一桶水？

7月1日，網友「Se7en」在社交平台發帖，分享了其6月30日在廣州太古匯翠園酒樓用餐的經歷。其稱進店時明確表示不喝茶，但侍應堅持要求點飲品。最終，賬單中出現一項11元（人民幣．下同）的「白開水費」，引發廣泛討論。



據Se7en描述，當日兩人用餐共消費563.9元，賬單顯示除正常菜品外，還包括一壺58元的十五年陳皮水、11元的白開水費以及10%的服務費。對此，Se7en質疑：「我已經點了茶，為何還要額外收白開水費？58元的陳皮水難道只是茶葉，還要另外付費才能有開水泡？」其在帖子中@翠園JadeGarden，質問是否屬於強制消費。

網友對此議論紛紛，不少人對餐廳的收費方式表示不滿，有人表示「11元的白開水費令人費解！」還有網友認為，點了一壺茶後，茶位費應當免除，更質疑11元白開水是否「加了一桶水」。

7月2日，內媒以消費者身份聯繫翠園廣州太古匯店。一名工作人員解釋，58元的陳皮水按每位客人收費，若其他同行者不點飲品但喝了陳皮水，餐廳不會額外收費，但若單獨要求白開水，則需按每人11元收費。該工作人員強調，白開水費在菜單上已明碼標價，並表示一壺茶通常按一位收費，若多人飲用，則按人數計算茶位費。

為進一步了解收費的合法性，記者諮詢了廣州市天河區市場監督管理局。一名工作人員表示，若餐廳在現場明碼標價，收取白開水費、陳皮水費及10%服務費均合法。但若消費者認為存在強制消費，可撥打12315或12345投訴熱線，監管部門將根據投訴進行調查。

河南澤槿律師事務所主任付建分析，根據《消費者權益保護法》，消費者享有自主選擇商品和服務的權利。若翠園未在點餐前明確告知白開水收費標準，單方面收取費用則屬於侵犯消費者知情權和選擇權，屬違法行為。但若餐廳在菜單或顯著位置明確標示收費標準，且消費者點餐即表示接受，則收費合法。付建強調，餐廳的收費條款應在顯著位置標注，若結賬時才告知，則涉嫌侵權。消費者可拒絕支付爭議費用，並可向市場監管部門或消費者協會投訴，甚至提起訴訟。