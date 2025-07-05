上海樂高樂園正式開園　全球規模最大、未來5至10年規劃制定中

周六（5日），上海樂高樂園度假區在上海市金山區正式開園，為中國主題樂園市場注入全新活力。開園儀式於當日上午在度假區標誌性景點——全球最大巨型樂高人仔「搭搭」前隆重舉行。上海市委副書記、市長龔正，樂高集團總裁兼首席執行官倪志偉，以及默林娛樂集團首席執行官菲奧娜·伊斯特伍德等嘉賓共同推桿，標誌著這座專為2至12歲親子家庭打造的國際IP主題樂園正式啟幕。



開園儀式。（羊城派）

上海樂高樂園度假區佔地31.8萬平方米，設有八大沉浸式主題區，包含超過75項互動騎乘設施、表演和景點，以及由8500萬塊樂高積木搭建的數千個樂高模型。作為全球第十個、規模最大的樂高樂園，其開園迅速帶動了金山區的文旅消費熱潮。據去哪兒旅行平台數據，自6月以來，上海樂高樂園搜索量環比增長5倍，7月門票預訂量躋身上海熱門景區前五。金山區暑期酒店預訂量同比增長3.5倍，外省旅客佔比超七成，顯示出樂園對全國遊客的強大吸引力。

上海樂高樂園開園首日盛況。（羊城派）

途家平台數據顯示，金山區民宿預訂量同比增長6倍，位居上海16個行政區之首，其中「80後」擁有孩子的家庭成為主力消費群，親子房預訂量增長7倍。為滿足需求，金山區民宿數量自2024年11月以來增長2.8倍，新增別墅、Loft和親子公寓等多元化房源，充分迎合家庭出遊及中高端消費者的需求。

上海樂高樂園開園首日盛況。（羊城派）

上海樂高樂園由上海金山城投集團、英國默林娛樂集團、樂高母公司KIRKBI集團及華人文化集團共同投資5.5億美元建設。默林娛樂集團首席執行官菲奧娜·伊斯特伍德表示，中國作為全球第二大主題樂園市場，對集團具有重要戰略意義。財報顯示，樂高樂園業務佔默林集團總營收的42%，而上海樂高樂園輻射5500萬人口的長三角地區，預計將成為其全球業務的重要增長點。

全球最大巨型樂高人仔「搭搭」。（上觀新聞）

上海樂高樂園總經理陳潔強調，樂園以「玩中學、學中玩」的理念，為親子家庭提供獨特體驗。未來，樂園將推出季節性活動並探討新產品計劃，持續提升遊客體驗。陳潔透露，度假區西側預留土地將用於未來5至10年的擴建規劃，顯示出樂園對長期發展的信心。

上海樂高樂園度假區擁有八大沈浸式主題區，超75項互動騎乘設施、表演和玩樂景點。（上觀新聞）

新金山投控集團董事長莊健表示，上海樂高樂園引入國際先進的主題樂園管理理念和豐富的文化內涵，為金山乃至上海旅遊市場注入新動能。作為長三角地區的重要旅遊目的地，金山區正憑藉樂高樂園的吸引力，加速從本地化旅遊向全國性、國際性旅遊目的地的轉型。

菲奧娜·伊斯特伍德強調：「上海樂高樂園專為親子家庭打造，讓大人和孩子放下手機，共享珍貴的家庭時光，這是樂園最具價值的體驗。」隨著暑期旅遊旺季的到來，上海樂高樂園正成為親子出遊的熱門選擇，為金山區乃至上海旅遊業開啟新篇章。