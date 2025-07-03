心臟病｜高溫環境身體易脫水！3招保體液平衡1病患應注意血壓變化

隨著夏天到來，炎熱高溫不僅帶來身體不適，更可能提高罹患心臟病的風險。



台灣台北市立聯合醫院中興院區心臟內科主治醫師陳郁安指出，高溫環境容易導致身體出現脫水、電解質失衡，並增加心律不整及心肌梗塞等嚴重問題。

心絞痛與心肌梗塞有何差異？（按圖👇👇👇）

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夏季大量出汗導致脫水與電解質失衡 恐引起心律不整甚至心臟衰竭

陳郁安解釋，高溫下，人體為了散熱，周邊血管會擴張，血壓因此下降。若下降幅度過大，可能造成腦部和心臟的血液灌流不足，進一步引起昏厥或短暫性腦缺血。此外，夏季因大量出汗導致的脫水與電解質失衡也會引起心律不整，甚至惡化心臟衰竭。

心肌梗塞雖然較常見於寒冷季節，但高溫環境下風險亦不容忽視。炎熱天氣易造成脫水，易增加血液黏稠度、血栓形成的風險，以及心肌梗塞發生機率，尤其是午後及傍晚高溫累積的時間。高血壓、冠心症等慢性病患者、年長者及吸煙族群，更應特別注意夏季高溫的影響。

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應儘可能避免在烈日下長時間活動 外出時務必做好防曬及補充水分

陳郁安建議民眾，應儘可能避免在烈日下長時間活動，外出時務必做好防曬及補充水分，並適時補充電解質以維持體液平衡。此外，家中有心血管疾病患者應隨時注意自身血壓變化，尤其夏季室內外溫差大，應避免突然從冷氣房走入高溫環境，以免血壓劇烈波動。

陳郁安提醒，日常生活中，落實健康飲食、適量補充蔬果、避免高鹽、高糖、高脂食物，並定期運動，能有效降低夏季心臟病風險，享受健康且安全的夏日生活。

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