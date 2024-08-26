擔心冷氣開一晚電費好貴？涼冷氣必識慳電五招　搭配一電器更加涼

近來天氣又濕又熱，許多民眾已經忍不住吹起冷氣，但在享受涼爽之餘，不免擔心驚人電費燒盡小小荷包。就有網友在PTT版上分享，為了節約能源和省錢，自己睡覺時通常都會定時兩三小時，等房間涼了就關掉。不過他也好奇提問，「有人冷氣開一整晚不關嗎？」



此文一出引起熱烈討論。「睡覺就是要舒服，何必搞得全身是汗」、「你還晚上才開？你冰箱會關嗎」、「晚上關掉半夜會熱醒」，另外也有網友分享經驗，「換變頻冷氣，就沒必要關了」、「變頻的最好不要關，半夜被熱醒再開更耗電」。

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變頻冷氣比定頻冷氣省電 主因是啟動與關閉壓縮機次數減少

不過，光靠變頻冷氣，就能又涼又省錢嗎？所謂的變「頻」，指的是冷氣的運轉頻率，變頻冷氣可以控制壓縮機的運轉頻率。剛啟動時，會以較高功率運轉，當室內溫度下降，則改以較低頻率運轉。與定頻冷氣相比，少了啟動與關閉壓縮機的次數，所以才會省電。

因此，如果很少開冷氣、開機的時間不長，或是只在睡前開啟，室溫一旦降低就關閉，定頻冷氣或可符合需求，但若是習慣長時間吹冷氣，變頻冷氣帶來的省電效益確實更為有感，而且能源效率第一級與CSPF（冷氣季節性能因數）值高的機種最省電。

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睡眠專家教夏天5招降溫（01製圖）

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溫度、風量和出風口設定都是學問 搭配循環扇更是如有神助

如果想要清涼一夏又不想大傷荷包，不妨參考台電電力粉絲團的建議。首先，把溫度設定在「26至28度」，溫度每調高1度，可省電6%。其次，將風量設為「自動模式」，並將冷氣出風口朝「上」吹，再將循環扇擺在冷氣出風口下方，或是室內最長的對角處，呈仰角朝室內中央吹，就能反覆促進室內空氣循環，加速降溫，循環扇可是冷氣的最佳神隊友。



第三，2至3週定期清洗冷氣濾網，不僅冷房效果較佳、吹出來的空氣較好，也能有效省電10%。第四，汰換老舊冷氣，改用「能源效率一級」和「高CSPF值」的冷氣，能源標示1級和5級相比，可以省電37%。第五，開冷氣時切記關好門窗，進出隨手關門，以確保室內冷房效果，減少無謂耗電。

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